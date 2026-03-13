La provincia de Huelva conmemora el centenario del pintor José Guevara con el ‘Año Guevara’

La provincia de Huelva celebrará durante todo 2026 el ‘Año Guevara’, una programación cultural que conmemorará el centenario del nacimiento del pintor onubense José Guevara con exposiciones, conferencias, mesas redondas, teatro y diversas actividades culturales. La iniciativa pretende rendir homenaje a uno de los artistas más destacados que ha dado la provincia, nacido en Puebla de Guzmán el 12 de marzo de 1926 y fallecido en 2010.

La presentación de esta programación ha contado con la participación del diputado provincial Juan Daniel Romero, quien ha destacado que este centenario supone “un acontecimiento cultural de primer orden para la provincia de Huelva”, subrayando que Guevara fue reconocido con la Medalla de Oro de la Provincia en 2009. Romero ha asegurado que “se trata de un homenaje de justicia que cuenta con el consenso de todas las administraciones y de la Huelva artística”.

Por su parte, el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha señalado que el municipio vivirá “un año intenso con numerosas actividades con las que hacemos un justo y merecido reconocimiento a la figura de José Guevara y todo lo que nos legó”, destacando además que el artista ha sido “uno de los mejores embajadores que ha tenido Puebla de Guzmán en todo el mundo”.

Durante el acto también intervino Pauline Guevara, hija del artista, quien agradeció el respaldo institucional de administraciones como la Diputación, los ayuntamientos de Puebla de Guzmán y Huelva y la Junta de Andalucía, así como de entidades como la Fundación Cajasol, la Fundación Caja Rural del Sur y el Colegio de Arquitectos de Huelva. Pauline recordó emocionada la trayectoria de su padre, “un chaval de Puebla de Guzmán que fue futbolista —llegó a jugar en el Recreativo de Huelva—, pintor, dramaturgo y poeta, y que recorrió el mundo con su obra”.

El director del ‘Año Guevara’, Víctor Pulido, explicó que el proyecto comenzó a gestarse a finales de 2025 con la inauguración en Puebla de Guzmán del Centro de Interpretación ‘José Guevara de Pintores Puebleños’, y que el centenario arrancó oficialmente el pasado 12 de marzo, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del artista.

Entre las primeras actividades previstas se encuentra una iniciativa artística impulsada por el alumnado de la Escuela de Arte León Ortega a finales de mayo y principios de junio. Posteriormente se celebrará la exposición ‘Guevara y su serendipia técnica’, comisariada por José Ramón Pedrosa, junto a una masterclass impartida por Víctor Pulido sobre la técnica de pintura al óleo por ignición o combustión del pigmento desarrollada por el propio artista.

La programación continuará en otoño con una gran exposición sobre la vida y obra de Guevara en la Sala de la Provincia de la Diputación, un ciclo de conferencias y mesas redondas en la Fundación Cajasol, y un ciclo de teatro con lecturas dramatizadas en noviembre. Además, el ‘Año Guevara’ incluirá la presentación de un libro y la realización de un documental sobre su trayectoria.

José Guevara inició su formación artística en la Academia de Bellas Artes de Huelva dirigida por el pintor Pedro Gómez. En la década de 1950 se trasladó a América del Sur, donde formó parte de las vanguardias artísticas de países como Brasil, Uruguay y Argentina. Posteriormente residió en Italia durante los años ochenta antes de regresar a España en los noventa, manteniendo estudios abiertos en ciudades como París, Madrid o Milán.

A lo largo de su carrera compartió exposiciones con figuras como Dalí, Picasso o Tàpies y realizó más de 200 exposiciones individuales y 500 colectivas. Su obra forma parte de museos tan destacados como el MoMA de Nueva York, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Vaticano o el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, consolidando una trayectoria internacional que ahora la provincia de Huelva recordará durante todo este año con una amplia programación cultural.