Seis trabajos reciben los Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida

Los XVII Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida han reconocido seis trabajos académicos procedentes de universidades de España, México y Colombia en las categorías de mejor tesis doctoral y mejor trabajo fin de máster. El fallo se ha dado a conocer durante la Asamblea General del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida celebrada en Asunción (Paraguay), presidida por el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García.

En esta edición se han presentado un total de 115 candidaturas a unos galardones que cuentan con la colaboración de la Fundación Cajasol y que buscan impulsar la investigación y la cooperación académica en el ámbito iberoamericano.

En la categoría de mejor tesis doctoral han sido premiados Andrés Mármol, de la Universidad de Granada, por su investigación sobre la influencia del ejercicio en la salud ósea de pacientes oncológicos jóvenes; Igor Mendes, de la Universidad de Almería, por su estudio centrado en la mejora de redes de sistemas solares térmicos; y Laura Franco, de la Universidad de Málaga, por su trabajo sobre la influencia del early cinema en el cubismo de Pablo Picasso.

Por su parte, en la categoría de Trabajo Fin de Máster los galardones han recaído en Kelsy Cabello, vinculada a la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva, por su investigación sobre el procesamiento de datos en aprendizaje automático supervisado; Beatriz Beltrán, de la Universidad de Guanajuato (México), por su estudio sobre el río Laja y su influencia en la presencia de arsénico y flúor en el agua subterránea; y Dubán Álvarez, de la Universidad de Cartagena (Colombia), por su análisis del vallenato narrativo trágico en la costa caribe colombiana.

Durante la asamblea, la directora del Grupo La Rábida, María de la O Barroso, realizó además un balance de las actividades desarrolladas en 2025, destacando las ayudas a la movilidad para estudiantes de doctorado, que beneficiaron a 19 investigadores con una inversión de 75.000 euros y permitieron la formación en universidades públicas andaluzas de estudiantes procedentes de distintas instituciones iberoamericanas.

Asimismo, el Grupo La Rábida ha concedido ayudas para cursar programas oficiales de máster en la Universidad Internacional de Andalucía y para la organización de actividades de apoyo a la investigación y divulgación científica mediante encuentros y conversatorios en áreas como la enfermería, la sostenibilidad o los estudios americanistas.

En la misma reunión también se aprobó la incorporación de siete nuevas universidades al grupo, reforzando así la red académica iberoamericana con instituciones de Chile, Paraguay, Cuba, Colombia, Portugal y Perú.