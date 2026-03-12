Más de 220 estudiantes participarán en Bollullos en la fase provincial de la Olimpiada Matemática Thales

Unos 220 alumnos y alumnas de 2º de la ESO participarán este sábado 14 de marzo en la fase provincial de la XLI Olimpiada Matemática Thales, que se celebrará en el IES San Antonio de Bollullos Par del Condado. Los participantes proceden de 33 centros educativos de un total de 23 municipios de la provincia de Huelva.

La prueba coincide además con la celebración del Día Internacional de las Matemáticas y de ella saldrán los cinco representantes onubenses que competirán en la fase regional de la Olimpiada, prevista para el próximo mes de mayo.

El diputado provincial José Carlos Roda ha agradecido el trabajo de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales Huelva, así como la implicación de los centros educativos y del alumnado participante. En este sentido, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que “no solo promueven el conocimiento, sino que también fomentan valores como el compañerismo, la curiosidad y el espíritu de superación”.

Por su parte, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha señalado que “es un orgullo recibir en nuestro municipio a todos los jóvenes que van a participar en este evento”, destacando además que la actividad permitirá mostrar el municipio a visitantes de toda la provincia. Tras la celebración de la prueba, los participantes podrán disfrutar de una visita guiada por la localidad que incluirá la posibilidad de conocer algunas bodegas del municipio.

El director del IES San Antonio, Luis Miguel Iglesias, ha agradecido la confianza depositada en el centro para acoger esta cita educativa, destacando la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento y la delegación onubense de la SAEM Thales.

Por último, el representante de SAEM Thales Huelva, Sixto Romero, ha recordado que el 14 de marzo coincide con dos efemérides científicas destacadas: el nacimiento de Albert Einstein en 1879 y el fallecimiento del físico Stephen Hawking en 2018. Romero ha insistido además en que “las matemáticas forman parte de la vida cotidiana y no hay que tenerles miedo”.

La Olimpiada Matemática Thales se celebra de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas y reúne en esta edición a más de 3.000 estudiantes de toda la comunidad autónoma.