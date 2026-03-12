Una jornada en Palos de la Frontera difunde el sistema para acreditar la experiencia laboral y mejorar la empleabilidad

El Centro Público Integrado de Formación Profesional Profesor José Luis Graíño de Palos de la Frontera ha acogido una jornada informativa para difundir el procedimiento de acreditación de competencias profesionales, una herramienta que permite reconocer oficialmente la experiencia laboral de trabajadores y mejorar sus oportunidades de empleo.

La iniciativa, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el procedimiento Andalucía Acredita, que permite certificar las competencias adquiridas a través de la experiencia profesional o de vías no formales de formación.

El delegado territorial, Carlos Soriano, destacó que este sistema permite “poner en valor el conocimiento y la experiencia de miles de profesionales que han aprendido su oficio a lo largo de los años”. Además, recordó que el procedimiento ya no depende de convocatorias puntuales, sino que permanece abierto de forma permanente, lo que facilita que cualquier persona pueda presentar su solicitud en cualquier momento.

Soriano subrayó también que esta herramienta contribuye a mejorar la empleabilidad y a facilitar la continuidad formativa dentro del sistema de Formación Profesional. “Este modelo hace que la acreditación sea mucho más accesible, flexible y adaptada a la realidad de las personas trabajadoras”, señaló.

La jornada se ha celebrado en el CPIFP Profesor José Luis Graíño, un centro referente de la Formación Profesional en la provincia de Huelva que desde 2023 forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia de FP como Centro de Excelencia Nacional en el sector químico.

Este reconocimiento sitúa al centro como referente en innovación y modernización de la Formación Profesional, especialmente en áreas vinculadas al polo industrial onubense y a sectores emergentes como el hidrógeno verde. Entre sus funciones se encuentran el desarrollo de nuevas metodologías, la colaboración con empresas del sector y la participación en proyectos europeos de internacionalización.

El procedimiento Andalucía Acredita permite reconocer oficialmente competencias profesionales tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. A través de este sistema, una persona puede acreditar cualificaciones completas o unidades de competencia concretas, lo que posteriormente permite obtener certificados profesionales o convalidar módulos dentro de títulos de Formación Profesional.

El proceso incluye una inscripción telemática, una fase de asesoramiento con expertos, una evaluación mediante entrevistas o pruebas prácticas y, finalmente, la acreditación oficial de las competencias demostradas.

Desde la Delegación Territorial se ha destacado la implicación del centro de Palos de la Frontera en la difusión de este procedimiento y en el acompañamiento a las personas interesadas en iniciar el proceso, con el objetivo de impulsar la cualificación profesional y reforzar la competitividad del tejido productivo de la provincia.