Gibraleón celebra este fin de semana la III Feria Sierra y Mar con gastronomía y música en directo

Gibraleón acogerá del 13 al 15 de marzo la tercera edición de la Feria ‘Sierra y Mar’, una cita gastronómica y festiva que volverá a reunir productos de la sierra y de la costa en un ambiente pensado para disfrutar en familia. El evento se celebrará en la nave situada junto al Auditorio Municipal y este año amplía su duración con una jornada adicional.

La feria está organizada por colaboradores de la Hermandad del Nazareno de Gibraleón y combina gastronomía, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos. El diputado provincial José Carlos Roda ha destacado que durante el fin de semana “vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia completa con gastronomía de calidad, precios populares, actuaciones en directo y un ambiente pensado para compartir y celebrar lo mejor de nuestra tierra”.

Roda ha señalado además que esta iniciativa contribuye a dinamizar la economía local y a poner en valor el potencial cultural y gastronómico de la provincia de Huelva.

Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha subrayado el esfuerzo de los organizadores para sacar adelante la iniciativa. Según explicó, el grupo de capataces y colaboradores de la hermandad “se está moviendo lo indecible para conseguir fondos, y la Feria Gastronómica Sierra y Mar es el mejor ejemplo de ello”.

La alcaldesa destacó también el atractivo de una programación que combina productos de la sierra y de la costa con actuaciones musicales durante todo el fin de semana. “Ofrece el mejor plan en toda la provincia para disfrutar de la gastronomía de nuestra tierra, los productos de la sierra y los de nuestra costa, un verdadero espectáculo para los sentidos”, afirmó.

Desde la organización, Ángel Martín agradeció el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación y explicó que, tras el éxito de las ediciones anteriores, este año la feria contará con un día más de actividad. El recinto abrirá el viernes a las seis de la tarde, mientras que el sábado y el domingo lo hará desde las doce del mediodía.

Además de la oferta gastronómica, el programa incluye actuaciones musicales, espectáculos de baile y sesiones de DJ. Como novedad, la feria concluirá con una programación especial para los más pequeños que incluirá un pequeño circo.

La organización ha animado a vecinos y visitantes de toda la provincia a acercarse a Gibraleón para disfrutar de una propuesta que une tradición, gastronomía y ocio en un ambiente festivo y familiar.