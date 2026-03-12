Destino Huelva promociona la oferta de golf con eventos y acciones dirigidos a los mercados estratégicos internacionales

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha presentado en el campo de golf Nuevo Portil, en Cartaya, un plan de acción para reforzar la promoción internacional del turismo de golf de la provincia, uno de los segmentos turísticos con mayor impacto económico en el territorio.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Asociación de Campos de Golf de Huelva y con el apoyo de la Junta de Andalucía, cuenta con una inversión cercana a los 176.650 euros financiados mediante colaboración público-privada y contempla diversas acciones promocionales dirigidas tanto al público final como a touroperadores especializados.

En la presentación han participado el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo, Ana Delgado; la concejala de Turismo de Cartaya y diputada provincial, Patricia Millán; y el presidente de la Asociación de Campos de Golf de Huelva, Tino Cordero.

Durante su intervención, Toscano destacó que el turismo de golf se ha consolidado como “uno de los grandes aliados del modelo turístico de la provincia”, al permitir atraer visitantes internacionales, diversificar la oferta y mantener actividad turística durante todo el año.

El presidente de la institución provincial subrayó además el peso económico de este sector, que genera más de 26 millones de euros de facturación directa anual y sostiene alrededor de 1.250 puestos de trabajo en la provincia.

Los datos del ejercicio 2025 reflejan que los campos de golf onubenses registraron 221.022 green fees, lo que se tradujo en 726.372 pernoctaciones vinculadas a este segmento turístico, cerca del 24 % del total de las pernoctaciones registradas en la provincia. El impacto económico global del sector alcanza los 54,14 millones de euros y la inversión inmobiliaria asociada al desarrollo del golf supera los 2.160 millones.

Por su parte, la diputada de Turismo, Ana Delgado, presentó el Plan de Acción y Comercialización Golf Huelva La Luz 2026, que incluye una batería de acciones promocionales en mercados internacionales estratégicos.

Entre las iniciativas destaca el Circuito Golf Huelva La Luz, que recorrerá ocho clubes de España y Portugal y permitirá promocionar el destino entre más de mil jugadores. El plan contempla también la presencia en encuentros profesionales como el IAGTO European Convention, acciones promocionales en mercados en crecimiento como el francés, participación en ferias especializadas como Golf Messe Zürich y jornadas profesionales dirigidas a touroperadores internacionales en Alemania.

Asimismo, se celebrará el Golf Huelva La Luz International Event en el prestigioso campo escocés de Carnoustie Golf Links, donde touroperadores de quince países conocerán la oferta de golf de la provincia.

Con este plan promocional, la Diputación pretende consolidar el turismo de golf como uno de los segmentos de mayor valor añadido para el destino Huelva, reforzando su posicionamiento internacional y favoreciendo la llegada de visitantes durante todo el año.