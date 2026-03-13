El Colegio Zenobia impulsa un proyecto educativo para poner en valor la historia de Moguer

El Colegio Zenobia de Moguer ha desarrollado un proyecto educativo centrado en la historia y el legado colombino del municipio dentro de las jornadas ‘Moguer, América y Yo’, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Moguer y del Monasterio de Santa Clara.

El proyecto ha implicado a alumnado y profesorado del centro en distintas actividades destinadas a acercar a los escolares a la historia local y al papel que Moguer desempeñó en el descubrimiento de América. Entre ellas destaca la exposición ‘Moguer, el lienzo del Nuevo Mundo’, una muestra artística inspirada en el Renacimiento que recrea escenas relacionadas con el Descubrimiento y que ha contado con la colaboración del pintor moguereño Joaquín Gómez.

La exposición puede visitarse en la enfermería del Monasterio de Santa Clara hasta el próximo 20 de marzo, en horario de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, con acceso por el Compás.

Otra de las actividades principales ha sido la representación teatral del Voto Colombino, interpretada por el alumnado del centro y dirigida por el profesor José Antonio Gómez. La puesta en escena ha contado además con el asesoramiento histórico del director del Archivo, Manuel López.

La propuesta educativa se completó con una parte musical y de baile a cargo de la profesora Teresa Corrales y un grupo de alumnas que interpretaron una coreografía sobre el tema ‘Las alegrías del Descubrimiento’, de Antonio Rodríguez ‘Caballero Hijo’, cantado por Palodulce.

Desde la organización se ha destacado el entusiasmo mostrado por los estudiantes al recrear episodios de la historia local, subrayando la importancia de transmitir y preservar el legado histórico del municipio entre las nuevas generaciones. El proyecto ha contado también con el reconocimiento a la labor de la directora del centro, Lourdes Pulgar, y del equipo docente por su implicación en una iniciativa que une educación, cultura e identidad moguereña.