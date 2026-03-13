Buscar
13.03.2026
La Subdelegación del Gobierno en Huelva crea un comité técnico para coordinar la recuperación de caminos rurales tras los temporales

El órgano asesor reúne a administraciones y entidades públicas para evaluar daños y priorizar actuaciones en infraestructuras agrarias

Huelva Subdelegación Gobierno Temporales
Redacción
Redacción
13/03/26 - 13:41

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha constituido un Comité Asesor de carácter técnico para coordinar las actuaciones destinadas a la recuperación de caminos rurales e infraestructuras agrarias dañadas por los últimos temporales. El órgano está presidido por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y cuenta con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y de las entidades públicas TRAGSA y SEIASA, encargadas de la dirección facultativa y la ejecución de las obras.

La primera reunión del comité se ha celebrado con el objetivo de coordinar el trabajo entre administraciones y avanzar en la recopilación de información sobre los daños ocasionados por los temporales en caminos rurales y otras infraestructuras vinculadas al sector agrario. A partir de este análisis se establecerán las prioridades de actuación para reparar los daños y restablecer las infraestructuras afectadas.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con el sector agrario y el medio rural mediante la puesta en marcha de un plan extraordinario dotado con 600 millones de euros para la recuperación de caminos rurales, infraestructuras agrarias e instalaciones de regadío dañadas. Esta inversión permitirá actuar de forma ágil y coordinada para garantizar la continuidad de la actividad agraria en los territorios afectados.

En la reunión también han participado la jefa de la Dependencia de Agricultura, Pesca y Alimentación, Lucía Núñez; el jefe de la Unidad de Protección Civil en Huelva, José Antonio Gallardo; y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Manuel Iglesias.

Asimismo, la subdelegada del Gobierno ha recordado que la Subdelegación ha puesto en marcha una Oficina de Atención Integral destinada a informar, asesorar y agilizar la tramitación de ayudas para las personas afectadas por los temporales, con el objetivo de ofrecer una gestión cercana y eficaz a agricultores y ciudadanos afectados.