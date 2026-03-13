La Subdelegación del Gobierno en Huelva crea un comité técnico para coordinar la recuperación de caminos rurales tras los temporales

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha constituido un Comité Asesor de carácter técnico para coordinar las actuaciones destinadas a la recuperación de caminos rurales e infraestructuras agrarias dañadas por los últimos temporales. El órgano está presidido por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y cuenta con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y de las entidades públicas TRAGSA y SEIASA, encargadas de la dirección facultativa y la ejecución de las obras.

La primera reunión del comité se ha celebrado con el objetivo de coordinar el trabajo entre administraciones y avanzar en la recopilación de información sobre los daños ocasionados por los temporales en caminos rurales y otras infraestructuras vinculadas al sector agrario. A partir de este análisis se establecerán las prioridades de actuación para reparar los daños y restablecer las infraestructuras afectadas.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con el sector agrario y el medio rural mediante la puesta en marcha de un plan extraordinario dotado con 600 millones de euros para la recuperación de caminos rurales, infraestructuras agrarias e instalaciones de regadío dañadas. Esta inversión permitirá actuar de forma ágil y coordinada para garantizar la continuidad de la actividad agraria en los territorios afectados.

En la reunión también han participado la jefa de la Dependencia de Agricultura, Pesca y Alimentación, Lucía Núñez; el jefe de la Unidad de Protección Civil en Huelva, José Antonio Gallardo; y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Manuel Iglesias.

Asimismo, la subdelegada del Gobierno ha recordado que la Subdelegación ha puesto en marcha una Oficina de Atención Integral destinada a informar, asesorar y agilizar la tramitación de ayudas para las personas afectadas por los temporales, con el objetivo de ofrecer una gestión cercana y eficaz a agricultores y ciudadanos afectados.