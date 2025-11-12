Valverde del Camino se moviliza contra la violencia machista en el mes del 25N

Valverde del Camino vuelve a alzar la voz contra la violencia machista con un mes lleno de actividades de sensibilización, educación y participación ciudadana. Bajo el lema de que “la violencia machista solo podrá erradicarse con el compromiso de todos y todas”, el Ayuntamiento impulsa iniciativas que acercan la igualdad a calles, colegios, teatros y plazas.

El Centro Municipal de Información a la Mujer (CIMIM) lidera este año la programación, que se desarrolla entre el 21 de octubre y el 30 de noviembre, con talleres, exposiciones, cuentacuentos, gymkanas y galas solidarias. Destaca la presentación del cartel oficial del 25N 2025, diseñado por Daniela González, alumna del Bachillerato de Artes del IES Diego Angulo, cuya obra reflejará la sensibilidad y fuerza del compromiso de la juventud valverdeña con la igualdad.

Entre las actividades más destacadas se encuentran talleres sobre prevención de la violencia de género en jóvenes, exposiciones de carteles históricos, galas solidarias en beneficio de APAMYS y actos institucionales con lectura de manifiestos e iluminación violeta de edificios municipales. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se concentrarán las acciones principales con lonas informativas, carpa institucional y entrega de equipaciones al Club de Atletismo de Valverde del Camino.

Con esta programación, Valverde del Camino refuerza su compromiso social y educativo para sensibilizar a la ciudadanía y promover una cultura de igualdad, recordando que cada gesto cuenta en la lucha contra la violencia machista.