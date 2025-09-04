Valverde del Camino logra un autobús de Damas para estudiantes en la Cuenca Minera

Valverde del Camino contará a partir de ahora con un servicio de autobús diario que permitirá a los estudiantes de Grado Medio y Grado Superior desplazarse hasta los institutos de Minas de Riotinto y Nerva. La medida ha sido confirmada tras el acuerdo alcanzado con la empresa Damas, que pondrá en marcha esta nueva línea en respuesta a una histórica demanda de las familias.

La iniciativa ha sido posible gracias al empeño de un grupo de madres y padres valverdeños, que han contado con el apoyo del Ayuntamiento. El pasado 21 de julio, representantes de estas familias se reunieron con la alcaldesa, Syra Senra, y la concejala de Educación, Susana Lorca. Al día siguiente, la primera edil trasladó la petición directamente a la compañía, iniciando un proceso que ha culminado con éxito.

“Se trata de una reivindicación justa y lógica que mejora la vida de nuestros jóvenes”, destacaron desde el Consistorio, que subrayó la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía e instituciones para conseguir avances de este tipo.

El nuevo servicio supondrá un importante alivio para los estudiantes y sus familias, que podrán contar con un transporte seguro, estable y adaptado a sus necesidades académicas.