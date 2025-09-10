Valverde del Camino inicia la exhumación de la fosa común del cementerio para garantizar un entierro digno

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha dado un paso decisivo en la recuperación de la memoria histórica al firmar el acta de inicio de los trabajos de exhumación de la fosa común del cementerio municipal, que comenzarán el próximo martes 16 de septiembre. La empresa adjudicataria, Sheila Romero Fernández, ejecutará los trabajos por un presupuesto de 25.200 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución hasta mediados de noviembre.

Esta actuación se enmarca dentro del V Plan de Recuperación de Memoria Democrática (2024–2025) del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la colaboración de la FEMP, y tiene como objetivo devolver los restos a sus familias y ofrecer un entierro digno a las víctimas.

Los trabajos incluyen la exhumación de los restos, su identificación individualizada, análisis antropológicos sobre sexo, edad, estatura y patologías, conservación de restos, toma de muestras de ADN y la inhumación conforme a los resultados. La fosa, localizada en mayo de 2024, podría albergar entre 40 y 60 víctimas, enterradas en distintos niveles separados por cal, con unas dimensiones aproximadas de 2 x 3 metros.

El Ayuntamiento ha destacado que esta es una actuación más en su compromiso de localizar posibles fosas adicionales y continuar avanzando en la reparación histórica con quienes ya no están y con sus familias. La iniciativa refuerza el mensaje de que “no hay futuro sin memoria”.