Valverde del Camino entrega sus Medallas de Oro 2025 a colectivos y vecinos destacados

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha hecho entrega este viernes de las Medallas de Oro 2025, un reconocimiento que distingue a aquellas personas y colectivos que contribuyen de manera significativa al prestigio y la identidad del municipio.

Entre los galardonados figura la familia de campanilleros Bermejo, símbolo de la tradición musical popular; la ONG Manos Unidas Valverde, por su labor solidaria y de cooperación; el joven deportista Iván Corralejo Mantero, que con su talento lleva el nombre de la localidad más allá de sus fronteras; y el equipo sénior del Club Balonmano Valverde, ejemplo de esfuerzo colectivo y orgullo local.

Entrega de medallas de horo del municipio. / Fotografía: Ayuntamiento de Valverde del Camino.

Con estos reconocimientos, el consistorio ha querido destacar tanto la importancia de preservar la historia y la cultura valverdeñas como el impulso de sus nuevas generaciones y el compromiso social que caracteriza a la ciudadanía.

El acto, celebrado en un ambiente de emoción y orgullo compartido, ha puesto de relieve el valor de quienes, desde diferentes ámbitos, representan lo mejor de Valverde del Camino.