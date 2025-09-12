Jabugo celebra sus I Jornadas del Contrabando con charlas, proyecciones y teatro

Jabugo acoge este fin de semana las I Jornadas del Contrabando, una cita que busca recuperar la memoria histórica del municipio y de la Sierra a través de charlas, proyecciones y representaciones teatrales. El evento está organizado por la Asociación de Mujeres La Bellota, con la colaboración del Ayuntamiento de Jabugo y el patrocinio de la Diputación de Huelva.

La programación arranca este viernes 12 de septiembre con una charla-coloquio a cargo de Antonio Rodríguez (Chamizo) sobre el papel de la mujer en el contrabando de la localidad, seguida de la proyección de un cortometraje dedicado a este fenómeno en la Sierra. La jornada concluirá con un aperitivo para los asistentes.

El sábado 13 será el turno de la representación de un episodio histórico relacionado con el contrabando en Jabugo, tras lo cual tendrá lugar el acto de clausura. Además, las personas participantes recibirán un pequeño obsequio conmemorativo hasta fin de existencias.

Todas las actividades se celebrarán en el salón La Noria a partir de las 19.00 horas y están abiertas a la participación de vecinos y visitantes.