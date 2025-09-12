Reasfaltado en la A-474 a su paso por Hinojos para mejorar la seguridad vial

La carretera A-474, en el término municipal de Hinojos, está siendo objeto de trabajos de reposición de asfalto en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 42 y 46. La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad y el estado de la vía, utilizada diariamente por numerosos conductores de la comarca.

Los trabajos consisten en la renovación del firme y en la aplicación de nuevo pavimento en las zonas más deterioradas. Se trata de una intervención que se suma a otras actuaciones similares que se están ejecutando en distintos puntos de la Red de Carreteras de Andalucía.

Desde la Consejería de Fomento se ha destacado que este tipo de obras contribuyen a garantizar una circulación más segura y a prolongar la vida útil de las infraestructuras viarias.

El proyecto está enmarcado dentro del plan de conservación y mantenimiento que la administración autonómica desarrolla en las carreteras de titularidad andaluza.