Marcos Gualda encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de El Portil y Nuevo Portil 2026

El Portil y Nuevo Portil ya tienen Rey Baltasar para la Cabalgata de Reyes de 2026. El presidente de la asociación organizadora, Prudencio Serrano, ha hecho entrega de la corona a Marcos Gualda Caballero, quien asumirá el honor de encarnar a una de las majestades portileñas y recorrer las calles de ambos núcleos el próximo 6 de enero, repartiendo ilusión, alegría y regalos entre pequeños y mayores.

Marcos Gualda es licenciado en Filología Hispánica y cuenta con una dilatada trayectoria como gestor cultural en la Diputación de Huelva, con más de 30 años de experiencia. Director y guionista cinematográfico, ha desarrollado una destacada labor en la creación y difusión de proyectos audiovisuales con un marcado enfoque social y autoral, logrando proyección nacional e internacional.

Su carrera ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Mejor Producción Audiovisual Andaluza, la Uva Artística de la Cadena SER y la nominación a Mejor Director Novel de Andalucía por ASECAN. Es autor de los cortometrajes Las Américas ’84, Coleccionismo y Po favó, así como del largometraje documental Senegal, un sueño de ida y vuelta, con los que suma más de 130 selecciones y 19 premios en festivales internacionales.

Además de su faceta audiovisual, Gualda es fundador del Partido Trochodadaísta y de su alter ego SUPEROIDOR, y ha desarrollado una prolífica obra literaria y escénica que abarca ensayos, novelas, cuentos, performances y musicales, siempre marcada por el humor, la música, la denuncia social y la ternura.

Durante el acto de designación, Prudencio Serrano agradeció públicamente la aceptación del nombramiento y destacó que Marcos Gualda será en 2026 “una de las majestades portileñas que repartirán ilusión, alegría y, sobre todo, cariño, además de tela de juguetes y gomitas por nuestro paraíso”. Con este nombramiento, El Portil y Nuevo Portil se preparan para vivir una Cabalgata de Reyes cargada de magia y emoción