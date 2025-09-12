Escacena del Campo viaja a Tarteso con la III Feria Tartésica el 11 y 12 de octubre

Escacena del Campo se prepara para revivir su pasado más legendario con la celebración de la III Feria Tartésica, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre. El municipio onubense volverá a transformarse en un poblado tartésico para ofrecer a vecinos y visitantes un completo programa de actividades en el que se combinan historia, cultura y diversión.

Organizada por el Ayuntamiento de Escacena y la Scatiana Asociación Cultural, la feria contará con un mercado temático, pasacalles, teatralizaciones, talleres y espectáculos para todos los públicos. Entre las novedades de este año destaca la demostración de orfebrería a cargo del Taller de Orfebrería Marmolejo, creadores de las réplicas del Tesoro del Carambolo, además de propuestas como talleres de alfarería, tiro con arco, abalorios y juegos infantiles.

La música será uno de los grandes reclamos con las actuaciones de Treefolk, los espectáculos de gran formato “Aire y Fuego” y “Melkart” de Teamtify Events y, como broche de oro, el concierto de The Groggy Dogs, que llenará de folk rock celta la noche de Escacena. El teatro también tendrá su espacio con el estreno de una obra inédita del Grupo Abril.

La feria incluirá además el tradicional Concurso de Disfraces Tartésicos, con premio en metálico, y visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja, auténtico referente del pasado tartésico de la localidad. Toda la programación puede consultarse en tejadalavieja.com/feria-tartesica.