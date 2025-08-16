Buscar
Valverde del Camino condena los comentarios xenófobos de un DJ en la Feria

El Ayuntamiento responsabiliza a la promotora y anuncia tolerancia cero ante este tipo de actitudes

IMG_7517
Valverde del Camino
Redacción
16/08/25 - 08:14

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha mostrado su “más firme repulsa” después de que, según testigos presenciales, el DJ del espectáculo Plan Z II llegara a gritar “¡Viva Franco!” durante su actuación en el escenario del Distrito Joven de la Feria, además de lanzar comentarios xenófobos que provocaron el malestar de numerosos asistentes.

IMG_7516
Comunicado en RRSS del Ayuntamiento de Valverde. 

En un comunicado oficial, el consistorio recuerda que la Feria “debe ser un espacio de convivencia, respeto e inclusión, y nunca un altavoz para el odio”. Por ello, responsabiliza directamente a la promotora musical encargada de la contratación y exige que se adopten medidas inmediatas para que episodios similares no vuelvan a repetirse.

“El compromiso de este Ayuntamiento es claro: tolerancia cero frente al insulto y la xenofobia”, subraya el escrito, con el que Valverde del Camino quiere dejar patente que no permitirá que este tipo de actitudes empañen la imagen de unas fiestas que deben ser ejemplo de respeto y convivencia.