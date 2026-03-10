Valverde del Camino comenzará a tramitar sanciones a partir de mañana por saltarse el semáforo en rojo en el cruce de la avenida de la Constitución

El Ayuntamiento de Valverde del Camino comenzará a tramitar a partir de este miércoles, 11 de marzo, las infracciones registradas por el sistema de control de paso en semáforo en rojo instalado en el cruce de la avenida de la Constitución con Cuesta de la Estación y calle Ánimas.

La medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en este punto del municipio, considerado uno de los enclaves con mayor tránsito. Según ha informado el consistorio, durante el último año se han registrado tres accidentes de circulación en esta intersección, lo que ha llevado a reforzar las medidas de prevención.

El sistema se ha implantado con una finalidad preventiva, orientada a reducir conductas de riesgo y evitar nuevos siniestros, con el objetivo de proteger tanto a conductores como a peatones.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que no respetar un semáforo en fase roja constituye una infracción grave según la normativa de tráfico, sancionada con una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducción.

No obstante, el importe de la sanción puede reducirse en un 50% si se realiza el pago voluntario dentro del plazo establecido, lo que supondría una multa de 100 euros.

El consistorio ha insistido en la importancia de respetar la señalización semafórica y conducir con responsabilidad para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes en las calles del municipio.