Isla Cristina habilitará un servicio municipal para atender a los afectados por los últimos temporales

El Ayuntamiento de Isla Cristina pondrá en marcha en los próximos días un servicio de atención destinado a informar y asesorar a vecinos y sectores afectados por los últimos temporales que han azotado la localidad. Así lo ha anunciado el alcalde, Jenaro Orta, tras participar en la reunión celebrada este lunes en la Subdelegación del Gobierno en Huelva para abordar las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central para paliar los daños causados por estos episodios meteorológicos.

El encuentro, presidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, reunió a representantes de los 80 municipios de la provincia. Durante la reunión se explicó el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno de España, que supera los 7.000 millones de euros y que contempla distintas líneas de apoyo para administraciones, particulares y sectores económicos afectados.

Entre las medidas destaca un fondo de 2.000 millones de euros destinado a transferencias directas a los ayuntamientos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales y servicios públicos esenciales. Estas ayudas podrán anticiparse hasta el 100% de su valor para facilitar la ejecución inmediata de las actuaciones necesarias.

El plan también contempla ayudas directas para personas que hayan tenido que ser desalojadas de sus viviendas habituales, con una cuantía de 150 euros por persona y día, además de compensaciones por daños en viviendas, comunidades de propietarios, establecimientos comerciales e industriales.

Asimismo, se incluyen medidas específicas para el sector primario, como ayudas por pérdida de renta en agricultura, subvenciones adicionales a los seguros agrarios y apoyo al sector pesquero. En materia de infraestructuras agrarias, el programa prevé una inversión de 600 millones de euros para la reparación de caminos rurales, infraestructuras agrarias y sistemas de regadío dañados.

Durante la reunión, el alcalde de Isla Cristina trasladó las principales incidencias registradas en el municipio a causa del tren de borrascas, especialmente los daños sufridos en el litoral, en los accesos a las playas y en algunos chiringuitos afectados por el temporal.

Orta ha valorado positivamente el encuentro y ha subrayado la importancia de que las distintas administraciones trabajen de forma coordinada para agilizar la llegada de las ayudas. En este sentido, ha señalado que el objetivo es poder acceder a los fondos cuanto antes para reparar infraestructuras y espacios dañados y recuperar la normalidad en el municipio.

Para facilitar la tramitación de estas ayudas, el Ayuntamiento habilitará un servicio de atención a afectados que estará ubicado en la Oficina Municipal de la Vivienda. Desde este punto se ofrecerá información, asesoramiento y apoyo en la gestión de solicitudes, así como orientación sobre las ayudas que puedan convocar otras administraciones como la Junta de Andalucía o la Diputación de Huelva.

El Consistorio informará en los próximos días sobre los horarios de atención de este servicio municipal a través de sus canales oficiales, con el objetivo de facilitar a los afectados el acceso a todas las líneas de apoyo disponibles.