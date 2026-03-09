Diputación presenta el ‘Reconocimiento Mildiu 2026’ para reforzar la vigilancia del viñedo del Condado de Huelva

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del ‘Reconocimiento Mildiu 2026’, una iniciativa impulsada por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva con el objetivo de reforzar la vigilancia fitosanitaria en el viñedo de la comarca y favorecer la detección temprana del mildiu.

El programa, consolidado como una herramienta de alerta temprana para el sector vitivinícola, tiene como finalidad identificar el primer brote de infección primaria de este hongo en parcelas inscritas dentro de la denominación de origen. La detección precoz permite activar avisos técnicos que facilitan a los viticultores actuar con rapidez, optimizando los tratamientos y protegiendo tanto la producción como la calidad de la uva.

Durante la presentación, la diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Diputación de Huelva, Patricia Millán, destacó que esta iniciativa permite reforzar el seguimiento sanitario de los viñedos de la provincia, especialmente tras una campaña en la que esta enfermedad provocó daños significativos en el cultivo.

Millán subrayó además que la detección temprana del mildiu resulta clave para proteger variedades tan representativas del territorio como la uva Zalema, especialmente en un contexto de cambio climático y condiciones meteorológicas cada vez más variables.

El mildiu, provocado por el oomiceto Plasmopara viticola, es una de las enfermedades más importantes del viñedo a nivel mundial. Su desarrollo se ve favorecido por la humedad elevada y temperaturas suaves, manifestándose inicialmente con la conocida “mancha” en las hojas y pudiendo afectar posteriormente a los racimos, lo que compromete el rendimiento y la calidad de la cosecha.

El secretario general del Consejo Regulador, Antonio Izquierdo, señaló que la iniciativa busca estar al lado de los viticultores en un escenario climático cada vez más imprevisible, promoviendo además una viticultura más sostenible al aplicar tratamientos únicamente cuando son realmente necesarios.

El certamen premiará los tres primeros avisos de presencia de mildiu que sean verificados por el Laboratorio Agroalimentario de Bonares. Los galardonados recibirán mochilas pulverizadoras a batería junto con productos fitosanitarios específicos aportados por la entidad colaboradora Dagrisur.

Podrán participar viticultores cuyas parcelas estén inscritas en la D.O.P. Condado de Huelva y se encuentren en producción activa para la cosecha 2026. En caso de detectar síntomas de la enfermedad, deberán comunicarlo al Consejo Regulador indicando los datos del titular y la localización de la parcela.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur y Dagrisur, entidades que colaboran con el objetivo de proteger la sanidad y el futuro del viñedo del Condado de Huelva.