La Diputación destina 13,2 millones directos a municipios para reparar daños por temporales
El plan ‘Tu Diputación Actúa’, dotado con 23 millones de euros, permitirá financiar actuaciones en todos los ayuntamientos y ELAs de la provincia
La Diputación de Huelva ha dado a conocer las asignaciones directas que recibirán todos los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) dentro del Programa Extraordinario de Recuperación y Acompañamiento ‘Tu Diputación Actúa’, una iniciativa destinada a paliar los daños ocasionados por los recientes temporales en la provincia.
El programa cuenta con una dotación total de 23 millones de euros, de los cuales 13,2 millones se distribuirán directamente entre los ayuntamientos para que puedan afrontar reparaciones urgentes en infraestructuras y servicios municipales afectados por las borrascas.
El vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, ha explicado que tras la aprobación de la modificación presupuestaria y la celebración de los plenos correspondientes, el presidente de la institución provincial ha firmado ya el inicio del expediente del plan que contempla estas asignaciones directas. Según ha indicado, estas ayudas permitirán que los ayuntamientos dispongan de recursos inmediatos para hacer frente a los daños ocasionados en sus municipios.
Zamora ha señalado que el objetivo del programa es ofrecer apoyo financiero a los consistorios para que puedan actuar en aquellas infraestructuras o servicios que consideren prioritarios tras los temporales, permitiendo además que cada municipio gestione los fondos en función de sus necesidades.
El plan fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos de la corporación provincial y contempla, además de las asignaciones directas, 4,8 millones de euros para municipios con situaciones de especial gravedad o singularidad y otros 5 millones destinados a actuaciones en infraestructuras viarias de carácter provincial.
Las ayudas se canalizarán mediante subvenciones nominativas extraordinarias con el objetivo de reducir los trámites administrativos y permitir que las localidades afectadas puedan iniciar cuanto antes las actuaciones de recuperación.
El vicepresidente también ha destacado que la Diputación ha mantenido reuniones comarcales con alcaldes y alcaldesas para conocer de primera mano el alcance de los daños provocados por los temporales y diseñar las medidas de apoyo más adecuadas.
En breve se darán a conocer las bases para que los ayuntamientos puedan formalizar su adhesión al programa, que pretende contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y reforzar las infraestructuras municipales de cara a futuros episodios climáticos adversos.
Las asignaciones directas a cada municipio son las siguientes:
CUMBRES DE ENMEDIO 126.980,64
CASTAÑO DEL ROBLEDO 127.469,33
VALDELARCO 127.501,91
LA GRANADA DE RÍO TINTO 127.522,65
LA NAVA 1127.555,22
PUERTO MORAL 127.629,27
LINARES DE LA SIERRA 127.614,46
BERROCAL 127.652,96
CORTELAZOR127.724,05
HINOJALES127.762,55
CUMBRES SAN BARTOLOMÉ 127.878,06
CAÑAVERAL DE LEÓN 127.928,41
VILLANUEVA DE LAS CRUCES 127.925,45
LOS MARINES128.055,77
SANLUCAR DE GUADIANA 128.032,07
SANTA ANA LA REAL 128.197,93
EL GRANADO 128.260,13
CORTECONCEPCIÓN 150.212,96
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 150.423,25
CABEZAS RUBIAS 150.618,73
CAMPOFRIO 150.660,19
ZUFRE 150.692,77
ALÁJAR 150.858,63
FUENTEHERIDOS 150.926,75
EL ALMENDRO151.057,07
ARROYOMOLINOS DE LEON 151.255,51
SANTA BARBARA DE CASA 151.856,76
PAYMOGO 151.901,18
CALA 1151.824,18
LA ZARZA- PERRUNAL 152.037,42
ENCINASOLA 152.247,71
HIGUERA DE LA SIERRA 152.386,91
GALAROZA 152.570,55
LA REDONDELA152.928,92
ROSAL DE LA FRONTERA 153.465,00
CUMBRES MAYORES 153.636,79
THARSIS 153.844,11
ALMONASTER LA REAL 153.701,95
EL CAMPILLO 173.482,30
SANTA OLALLA DEL CALA 173.621,51
MANZANILLA 174.080,58
VILLARRASA 173.819,95
ALOSNO 173.982,84
JABUGO 174.021,35
CHUCENA 174.145,74
EL CERRO DE ANDÉVALO 174.210,90
ESCACENA DEL CAMPO 174.382,68
CALAÑAS 175.688,83
VILLABLANCA 176.340,42
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 176.263,42
ZALAMEA LA REAL 176.293,04
AROCHE 176.393,74
PUEBLA DE GUZMAN 176.683,99
LUCENA DEL PUERTO 177.551,79
VILLALBA DEL ALCOR 177.297,08
PATERNA DEL CAMPO 177.622,88
MINAS DE RIOTINTO 178.514,37
SAN BARTOLOMÉ D LA TORRE 179.471,03
HINOJOS 179.530,27
NIEBLA 180.205,55
BEAS 180.472,11
CORTEGANA 181.194,79
NERVA 168.969,97
BONARES 172.168,70
TRIGUEROS 177.964,91
ROCIANA DEL CONDADO 177.594,69
ARACENA 178.800,13
SAN JUAN DEL PUERTO 183.002,91
LA PALMA DEL CONDADO 169.375,67
PALOS DE LA FRONTERA175.163,00
VALVERDE DEL CAMINO 175.008,99
GIBRALEON 176.587,62
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO180.186,19
PUNTA UMBRIA 185.452,24
CARTAYA 185.456,95
ISLA CRISTINA 185.456,95
AYAMONTE 185.456,95
ALJARAQUE 185.456,95
MOGUER 185.456,95
ALMONTE 185.456,95
LEPE 185.456,95
HUELVA 185.456,95