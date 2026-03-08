La Diputación destina 13,2 millones directos a municipios para reparar daños por temporales

La Diputación de Huelva ha dado a conocer las asignaciones directas que recibirán todos los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) dentro del Programa Extraordinario de Recuperación y Acompañamiento ‘Tu Diputación Actúa’, una iniciativa destinada a paliar los daños ocasionados por los recientes temporales en la provincia.

El programa cuenta con una dotación total de 23 millones de euros, de los cuales 13,2 millones se distribuirán directamente entre los ayuntamientos para que puedan afrontar reparaciones urgentes en infraestructuras y servicios municipales afectados por las borrascas.

El vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, ha explicado que tras la aprobación de la modificación presupuestaria y la celebración de los plenos correspondientes, el presidente de la institución provincial ha firmado ya el inicio del expediente del plan que contempla estas asignaciones directas. Según ha indicado, estas ayudas permitirán que los ayuntamientos dispongan de recursos inmediatos para hacer frente a los daños ocasionados en sus municipios.

Zamora ha señalado que el objetivo del programa es ofrecer apoyo financiero a los consistorios para que puedan actuar en aquellas infraestructuras o servicios que consideren prioritarios tras los temporales, permitiendo además que cada municipio gestione los fondos en función de sus necesidades.

El plan fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos de la corporación provincial y contempla, además de las asignaciones directas, 4,8 millones de euros para municipios con situaciones de especial gravedad o singularidad y otros 5 millones destinados a actuaciones en infraestructuras viarias de carácter provincial.

Las ayudas se canalizarán mediante subvenciones nominativas extraordinarias con el objetivo de reducir los trámites administrativos y permitir que las localidades afectadas puedan iniciar cuanto antes las actuaciones de recuperación.

El vicepresidente también ha destacado que la Diputación ha mantenido reuniones comarcales con alcaldes y alcaldesas para conocer de primera mano el alcance de los daños provocados por los temporales y diseñar las medidas de apoyo más adecuadas.

En breve se darán a conocer las bases para que los ayuntamientos puedan formalizar su adhesión al programa, que pretende contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y reforzar las infraestructuras municipales de cara a futuros episodios climáticos adversos.

Las asignaciones directas a cada municipio son las siguientes:

CUMBRES DE ENMEDIO ​​​126.980,64

CASTAÑO DEL ROBLEDO ​​127.469,33

VALDELARCO ​​​​127.501,91

LA GRANADA DE RÍO TINTO ​​127.522,65

LA NAVA 1​​​​127.555,22

PUERTO MORAL ​​​127.629,27

LINARES DE LA SIERRA ​​​127.614,46

BERROCAL ​​​​127.652,96

CORTELAZOR​​​​127.724,05

HINOJALES​​​​127.762,55

CUMBRES SAN BARTOLOMÉ ​​127.878,06

CAÑAVERAL DE LEÓN ​​​127.928,41

VILLANUEVA DE LAS CRUCES ​​127.925,45

LOS MARINES​​​​128.055,77

SANLUCAR DE GUADIANA ​​128.032,07

SANTA ANA LA REAL ​​​128.197,93

EL GRANADO ​​​​128.260,13

CORTECONCEPCIÓN ​​​150.212,96

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN ​​150.423,25

CABEZAS RUBIAS ​​​150.618,73

CAMPOFRIO ​​​​150.660,19

ZUFRE ​​​​​150.692,77

ALÁJAR ​​​​150.858,63

FUENTEHERIDOS ​​​150.926,75

EL ALMENDRO​​​​151.057,07

ARROYOMOLINOS DE LEON ​​151.255,51

SANTA BARBARA DE CASA ​​151.856,76

PAYMOGO ​​​​151.901,18

CALA 1​​​​​151.824,18

LA ZARZA- PERRUNAL ​​​152.037,42

ENCINASOLA ​​​​152.247,71

HIGUERA DE LA SIERRA ​​​152.386,91

GALAROZA ​​​​152.570,55

LA REDONDELA​​​​152.928,92

ROSAL DE LA FRONTERA ​​153.465,00

CUMBRES MAYORES ​​​153.636,79

THARSIS ​​​​153.844,11

ALMONASTER LA REAL ​​​153.701,95

EL CAMPILLO ​​​​173.482,30

SANTA OLALLA DEL CALA ​​173.621,51

MANZANILLA ​​​​174.080,58

VILLARRASA ​​​​173.819,95

ALOSNO ​​​​173.982,84

JABUGO ​​​​174.021,35

CHUCENA ​​​​174.145,74

EL CERRO DE ANDÉVALO ​​174.210,90

ESCACENA DEL CAMPO ​​​174.382,68

CALAÑAS ​​​​175.688,83

VILLABLANCA ​​​​176.340,42

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS ​176.263,42

ZALAMEA LA REAL ​​​176.293,04

AROCHE ​​​​176.393,74

PUEBLA DE GUZMAN ​​​176.683,99

LUCENA DEL PUERTO ​​​177.551,79

VILLALBA DEL ALCOR ​​​177.297,08

PATERNA DEL CAMPO ​​​177.622,88

MINAS DE RIOTINTO ​​​178.514,37

SAN BARTOLOMÉ D LA TORRE ​​179.471,03

HINOJOS ​​​​179.530,27

NIEBLA ​​​​​180.205,55

BEAS ​​​​​180.472,11

CORTEGANA ​​​​181.194,79

NERVA ​​​​​168.969,97

BONARES ​​​​172.168,70

TRIGUEROS ​​​​177.964,91

ROCIANA DEL CONDADO ​​177.594,69

ARACENA ​​​​178.800,13

SAN JUAN DEL PUERTO ​​​183.002,91

LA PALMA DEL CONDADO ​​169.375,67

PALOS DE LA FRONTERA​​​175.163,00

VALVERDE DEL CAMINO ​​​175.008,99

GIBRALEON ​​​​176.587,62

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO​​180.186,19

PUNTA UMBRIA ​​​​185.452,24

CARTAYA ​​​​185.456,95

ISLA CRISTINA ​​​​185.456,95

AYAMONTE ​​​​185.456,95

ALJARAQUE ​​​​185.456,95

MOGUER ​​​​185.456,95

ALMONTE ​​​​185.456,95

LEPE ​​​​​185.456,95

HUELVA ​​​​185.456,95