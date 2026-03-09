Paymogo celebra la XXII Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo

El gurumelo volverá a convertirse en el gran protagonista en Paymogo con la celebración de la vigésimo segunda edición de la Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo con un amplio programa de actividades destinadas a poner en valor este producto emblemático de la gastronomía onubense.

La diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Diputación de Huelva, Patricia Millán, ha presentado la feria junto a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paymogo, Juana Agustiño, y la concejala delegada de Igualdad y Servicios Sociales, Magdalena Severo.

Durante la presentación, Millán destacó la importancia del gurumelo dentro de la gastronomía provincial, señalando que se trata de “una joya gastronómica cada vez más valorada dentro y fuera de nuestras fronteras”, y subrayó que esta feria se ha consolidado con el paso de los años como una cita destacada para vecinos y visitantes.

Por su parte, Juana Agustiño recordó que el gurumelo forma parte de la tradición y la cultura de la comarca del Andévalo y también de zonas limítrofes de Portugal, de ahí el carácter transfronterizo de la feria.

La programación arrancará el viernes 13 de marzo a las 13.00 horas con el acto de inauguración y la apertura del salón gastronómico. Durante la jornada también se hará entrega del Gurumelo de Oro, que en esta edición ha recaído en la Panadería Blanco, una empresa familiar con casi un siglo de historia en la localidad.

El evento incluirá además un acto de hermanamiento con la localidad pacense de Villanueva del Fresno, que también celebra su propia feria dedicada al gurumelo a finales de marzo.

A lo largo del fin de semana, el público podrá disfrutar de diversas actuaciones musicales, una ruta patrimonial bajo el título ‘Los secretos de Paymogo’ y actividades gastronómicas como el show cooking ‘Cozinha da Avó: cocina de la abuela’, procedente de Santana de Cambas, en Portugal.

Con esta feria, Paymogo vuelve a situar al gurumelo en el centro de su oferta turística y gastronómica, reivindicando un producto profundamente ligado al territorio y a la identidad cultural de la comarca.