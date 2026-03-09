Comienza la cuenta atrás para el intento de Récord Guinness más tiempo cortando jamón en San Juan del Puerto

San Juan del Puerto se prepara para vivir uno de los acontecimientos más singulares de su calendario. El cortador profesional Juan Bautista Gil iniciará el próximo mes de mayo un nuevo intento para batir el Récord Guinness del mayor tiempo cortando jamón, un desafío que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento entre los días 5 y 8 de mayo.

El objetivo es superar la actual marca mundial, fijada en 72 horas, 13 minutos y 8 segundos de corte ininterrumpido, un registro que se ha convertido en el gran reto a batir para este profesional sanjuanero.

La iniciativa combina gastronomía, promoción local y solidaridad. Durante los cuatro días que durará el desafío, todo el jamón cortado se pondrá a la venta entre el público y la recaudación obtenida se destinará íntegramente a distintas entidades sociales del municipio: Cáritas Parroquial, la Residencia de Ancianos San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto y la protectora de animales Dolmen Animal.

No será la primera vez que Juan Bautista Gil se enfrenta a un reto de estas características. En 2023 protagonizó en Huelva un intento similar en el que permaneció 60 horas cortando jamón de forma continuada y logró batir el récord de kilos cortados, alcanzando los 256 kilos, aunque entonces no consiguió superar la marca de tiempo establecida.

Con esta nueva tentativa, el cortador vuelve a plantearse el desafío con el objetivo de alcanzar la marca histórica y, al mismo tiempo, convertir el evento en una gran cita popular que una gastronomía y solidaridad. Para ello, el evento contará con control oficial, acta notarial y grabación completa del proceso para su validación por parte de Guinness World Records.

Durante esos días, la plaza del Ayuntamiento se transformará en el centro del reto, donde vecinos y visitantes podrán seguir en directo el intento de récord y colaborar adquiriendo platos de jamón, contribuyendo así a una causa solidaria que busca beneficiar a diferentes colectivos sociales del municipio.