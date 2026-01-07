Valverde del Camino cancela su deuda a corto plazo y logra el mejor periodo de pago a proveedores de su historia

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha culminado la cancelación total de su deuda a corto plazo tras liquidar dos importantes operaciones de tesorería que venían condicionando la situación financiera municipal.

En concreto, el Consistorio ha cancelado una línea de crédito con CaixaBank, activa desde el año 2016, por un importe de 545.616 euros, así como un anticipo extraordinario de 500.000 euros concedido por la APTH y solicitado en diciembre de 2024.

Este saneamiento de la tesorería municipal ha permitido no solo eliminar deuda a corto plazo, sino también incrementar la liquidez disponible, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha podido colocar por primera vez su excedente en una cuenta remunerada, con un interés medio del 1,2%. Se trata de un producto financiero sin riesgo y con alta liquidez, que no compromete la operativa diaria del municipio.

Además, la mejora de la situación económica se refleja en el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), que desde el cuarto trimestre de 2024 se sitúa en 29,83 días de promedio trimestral, el mejor dato registrado en toda la serie histórica. Este indicador contrasta con los primeros registros disponibles, cuando entre 2014 y el tercer trimestre de 2015 el PMP alcanzaba una media de 130,38 días.

Desde el Ayuntamiento destacan que estos datos evidencian una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos, consolidando una senda de estabilidad financiera que repercute directamente en la confianza de proveedores y en la capacidad de gestión municipal.