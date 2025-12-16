Valverde del Camino acoge el Concierto de Navidad de su Orquesta Sinfónica

Valverde del Camino vivirá una noche especial de música y espíritu navideño con la celebración del Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Valverde, una formación joven que en apenas dos años se ha consolidado como un referente cultural del municipio y de la provincia.

El concierto tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Puertas del Andévalo, y ofrecerá un programa variado con obras muy apreciadas por el público. Entre las piezas que se interpretarán destacan la Sinfonía Inconclusa de Schubert, la Orgía de Danzas Fantásticas de Joaquín Turina, la Pavana de Gabriel Fauré, la Danza Bacanal de Camille Saint-Saëns, además de la tradicional Marcha Radetzky como bis y una selección de villancicos navideños.

La orquesta estará dirigida por Marta Silva, que guiará al público a través de un repertorio que combina grandes obras del sinfonismo con el ambiente propio de estas fechas.

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Valverde es actualmente la única orquesta sinfónica de la provincia de Huelva, lo que convierte este concierto en una cita cultural destacada no solo para Valverde del Camino, sino también para toda la comarca.

El evento se presenta como una oportunidad única para disfrutar de la música clásica y celebrar la Navidad, consolidando a Valverde del Camino como un punto de referencia cultural en la provincia.