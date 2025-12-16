La Diputación convoca la XII edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha lanzado la XII edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia, correspondiente a la cosecha 2025/2026, un certamen que reconoce la calidad, el esfuerzo y la innovación de las almazaras onubenses.

La diputada de Agricultura, Patricia Millán, destacó durante la presentación que el premio refleja el compromiso de la Diputación con el sector oleícola, considerado un motor clave para la economía, el empleo y la identidad del territorio. Millán subrayó que Huelva cuenta con 35.000 hectáreas de olivar, de las cuales unas 7.000 son ecológicas, y que la calidad y la seguridad alimentaria son la seña de identidad de los aceites de la provincia.

La convocatoria contempla varias categorías: gran y pequeña producción, aceite ecológico, monovarietales de Picual, Arbequina y Verdial, y una distinción al mejor packaging. Las almazaras premiadas podrán destacar el galardón en el etiquetado de sus aceites, y la Diputación podrá adquirir hasta 100 litros de los aceites ganadores para fines institucionales.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el lunes 22 de diciembre, y la evaluación se realizará mediante catas anónimas y análisis físico-químicos en laboratorio homologado.

Millán también avanzó que la Diputación trabaja en la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP del Aceite de Huelva) para proteger los productos locales frente a imitaciones y abrir nuevos mercados, así como en iniciativas de oleoturismo como la Ruta del Aceite de Huelva, que se presentará oficialmente en enero.

Por su parte, Francisco Alcántara, técnico especialista de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), destacó que esta duodécima edición consolida el premio como un referente de calidad y proyección para el sector, animando a cooperativas y almazaras privadas a participar activamente y seguir avanzando en valor añadido y promoción internacional.