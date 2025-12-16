Reanudan los trabajos de mejora del firme en la A-495 entre Santa Bárbara de Casa y Rosal de la Frontera

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha informado de que se han reanudado los trabajos de mejora del firme en el tramo comprendido entre el kilómetro 66 y el 79 de la carretera A-495, que une Santa Bárbara de Casa con Rosal de la Frontera.

Las obras incluyen extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado del pavimento y sellado, así como el repintado de la señalización horizontal. Además, se están llevando a cabo tareas de reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación y espiras de estaciones de aforo, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de los conductores en esta vía.

La Consejería recuerda a los usuarios que extremen la precaución y respeten la señalización en la zona de obras, donde podrían producirse restricciones de tráfico o desvíos puntuales hasta la finalización de los trabajos.