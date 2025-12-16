Intervienen 17 viviendas utilizadas como discotecas en El Rocío

Durante el pasado mes de noviembre, la Policía Local de Almonte actuó en 17 viviendas de El Rocío que se estaban utilizando de manera irregular como discotecas privadas, provocando molestias por ruido y alteración del descanso de los vecinos.

Varias de estas actuaciones han dado lugar a propuestas de sanción que podrían alcanzar los 30.000 euros, aplicando la normativa sobre seguridad ciudadana, convivencia y actividades no autorizadas. La mayoría de los incidentes se produjo en horas nocturnas y de madrugada, coincidiendo con denuncias vecinales.

El Ayuntamiento ha subrayado que El Rocío no está concebido como un espacio de ocio descontrolado, sino como una aldea con identidad residencial, valor medioambiental y tradición rociera, por lo que es fundamental respetar a los vecinos y a los visitantes.

La Policía Local mantiene una vigilancia constante en las zonas más conflictivas, dentro de la estrategia municipal para proteger la seguridad, la tranquilidad y la singularidad de la aldea. El Consistorio insiste en que estas prácticas distorsionan la convivencia y dañan la imagen de El Rocío, y llama a la ciudadanía a actuar con responsabilidad individual y colectiva.