La Junta reabre el marisqueo a pie de coquina en Huelva y el Golfo de Cádiz a partir del 17 de diciembre

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado la reapertura del marisqueo a pie de coquina en el Golfo de Cádiz a partir del 17 de diciembre, una decisión que afecta directamente a los mariscadores profesionales de Huelva y permitirá retomar la actividad en plena campaña navideña.

Según ha explicado el director general de Pesca, Carlos Aldereguía, la apertura se produce tras constatar una evolución favorable del recurso después del cierre decretado el pasado 10 de noviembre. No obstante, las zonas de Punta Umbría y la desembocadura del río Piedras permanecerán cerradas, al registrarse aún niveles de rendimiento inferiores a los establecidos.

La reapertura parcial ha sido acordada en la mesa de trabajo permanente con el sector, donde se analizan los datos científicos sobre la especie para garantizar su sostenibilidad. Además, la Consejería reforzará los controles y la vigilancia contra el furtivismo, así como la extracción de ejemplares por debajo de la talla mínima, medidas que buscan proteger tanto el stock reproductor como los juveniles.

Los mariscadores de Huelva podrán, de esta manera, aprovechar la campaña de Navidad para la comercialización de la coquina, un producto tradicionalmente muy demandado en estas fechas. La Junta asegura que continuará con muestreos y controles científicos para asegurar que la actividad extractiva no comprometa el futuro del recurso.