UPA Huelva convoca en Palos una reunión informativa sobre ayudas por las borrascas

UPA Huelva ha organizado para este miércoles, 17 de abril, una reunión informativa dirigida a los afectados por las borrascas, con el objetivo de explicar las ayudas disponibles y orientar sobre su tramitación.

El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, tras el cambio de horario y ubicación comunicado por la organización.

La convocatoria está dirigida a agricultores y profesionales del sector agrario que se hayan visto afectados por los temporales, en un contexto en el que las ayudas públicas buscan paliar los daños ocasionados.

Desde UPA Huelva se ha habilitado un sistema de inscripción previa y canales de contacto para facilitar la participación en esta reunión, en la que se resolverán dudas y se ofrecerá información detallada sobre los procedimientos a seguir.