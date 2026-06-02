Riotinto rinde homenaje a los donantes de órganos

El Hospital General de Riotinto ha acogido este lunes la celebración del Día del Donante de Órganos y Tejidos, un acto cargado de emoción y reconocimiento que ha servido para homenajear a quienes, con su generosidad, hacen posible que otras personas tengan una segunda oportunidad de vida.

La jornada comenzó con la bienvenida de la gerente del centro hospitalario, María de la Paz Pérez Espejo, seguida de las intervenciones de la coordinadora sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva, Manuela Cid Cumplido, y del coordinador de Trasplantes del Hospital de Riotinto, Emilio Jiménez Martínez.

Durante su intervención, Manuela Cid destacó la importancia de recordar que detrás de cada trasplante existe siempre “un donante, una familia y un inmenso acto de amor y generosidad”. Como símbolo de ese legado, se procedió a la plantación de una encina en los jardines del hospital, un árbol que representará el compromiso, la vida y el recuerdo permanente hacia quienes hicieron posible la donación.

La celebración incluyó además la entrega de diversas distinciones. La asociación ALCER Sevilla-Huelva concedió el premio “José Félix Verdugo” a José Luis Camacho Malo por su compromiso con las asociaciones y la organización de iniciativas solidarias relacionadas con la donación de órganos. También recibió un reconocimiento especial por su colaboración en actividades celebradas en la localidad sevillana de Salteras.

Por su parte, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Sevilla y Huelva “Ciudad de la Giralda” distinguió a la trabajadora social Anabel Blandón por su trayectoria profesional y su apoyo constante a la donación de órganos.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje de la Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva a Carmen García, reconocida por sus más de tres décadas de trabajo como coordinadora de trasplantes en Huelva y coincidiendo con su próxima jubilación.

El acto concluyó con la plantación de la encina dedicada a los donantes, un gesto simbólico que marca el inicio de las actividades que se desarrollarán durante todo el mes de junio en distintos municipios de la provincia para promover la donación de órganos y agradecer la solidaridad de quienes hacen posible salvar vidas.