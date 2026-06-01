La asociación Fuente Clara Cabrera alerta de nuevos caballos sueltos en una carretera de Bonares

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, creada por familiares de víctimas de accidentes provocados por equinos sueltos, ha vuelto a denunciar la presencia de caballos deambulando por una carretera del término municipal de Bonares.

Según ha informado el colectivo, los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 31 de mayo, cuando recibieron el aviso de que dos equinos se encontraban sueltos en la salida de Bonares hacia Lucena del Puerto. Miembros de la asociación se desplazaron hasta la zona y comprobaron la presencia de los animales en las inmediaciones de la vía.

Desde la entidad aseguran que este tipo de situaciones continúan repitiéndose con frecuencia y recuerdan que la presencia de animales sueltos en la carretera puede derivar en accidentes de tráfico de extrema gravedad, algunos de ellos con consecuencias mortales.

Por este motivo, la asociación ha puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Bonares y de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, administraciones a las que solicita una actuación para evitar que estos episodios vuelvan a producirse.

Asimismo, Fuente Clara Cabrera ha realizado un llamamiento a los propietarios y responsables de los animales para que extremen las medidas de control y vigilancia, evitando que los equinos accedan a las vías públicas.

La asociación recuerda que estas situaciones están prohibidas por la normativa vigente y reclama una mayor implicación para prevenir nuevos accidentes y garantizar la seguridad de los conductores que circulan por las carreteras de la provincia.