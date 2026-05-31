Desvelado el cartel y la programación de las Fiestas Patronales de San Juan del Puerto

San Juan del Puerto ha dado este viernes el pistoletazo de salida simbólico a sus fiestas patronales con la presentación oficial del cartel anunciador y de la programación de 2026 en un acto celebrado en la Plaza de España.

La gran protagonista de la tarde ha sido la obra del artista Chema Riquelme, ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento y dotada con un premio de 2.000 euros. El cartel, de estilo contemporáneo y expresionista, rinde homenaje a la identidad sanjuanera a través de elementos tan representativos como San Juan Bautista, las vaquillas y la Cruz de Malta, combinados con una estética moderna y urbana.

Antes de desvelarse la imagen oficial de las fiestas, el concejal de Festejos, Miguel Beltrán, dio a conocer los principales contenidos de una programación que se desarrollará del 17 al 24 de junio y que volverá a conjugar tradición, devoción, cultura y ocio.

Entre las actividades más destacadas figuran los tradicionales encierros y capeas en la calle Pozonuevo, con reses de las ganaderías de Millares, Albarreal, Ramón Gómez ‘El Mocho’ y Marcelino Acosta. También habrá actuaciones musicales, espectáculos y conciertos con nombres como Los Marismeños, Moncho Chavea, Tributo a Camela, Barón Brandy, La Corredera y la Orquesta La Tentación, entre otros.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, ha destacado que este acto supone “el verdadero inicio emocional” de unas fiestas muy esperadas por los vecinos y agradeció el trabajo de todas las personas implicadas en su organización. Por su parte, Miguel Beltrán subrayó que se ha diseñado una programación pensada para todas las edades y que mantiene intacta la esencia de las celebraciones sanjuaneras.

La presentación concluyó con el despliegue de una reproducción de gran formato del cartel desde el balcón principal del Ayuntamiento, donde permanecerá expuesto durante todo el mes de junio anunciando la llegada de las Fiestas Patronales de San Juan del Puerto 2026.