La campaña ‘Yo Como Fresas de Huelva’ cierra su tercera edición reforzando la imagen del principal fruto rojo de la provincia

La campaña Yo Como Fresas de Huelva ha puesto este viernes el broche final a una nueva edición tras varios meses de actividades destinadas a promocionar uno de los productos más emblemáticos de la agricultura onubense y a acercar a la sociedad la realidad de un sector clave para la economía provincial.

Impulsada por UPA Huelva con el respaldo de la Diputación de Huelva, la iniciativa ha alcanzado ya su tercera edición consecutiva consolidándose como una herramienta de promoción y divulgación del sector fresero.

Durante el acto de clausura, la diputada de Agricultura, Patricia Millán Fernández, destacó la importancia de una campaña que ha contribuido a reforzar la imagen de la fresa de Huelva como un producto saludable, seguro y sostenible, además de reconocer el esfuerzo diario de los agricultores que mantienen el liderazgo de la provincia en la producción de frutos rojos.

Desde la Diputación se ha reiterado el compromiso con esta iniciativa, que busca acercar el trabajo del campo a la ciudadanía y poner en valor la calidad de unos productos que se han convertido en una referencia nacional e internacional.

La campaña también ha servido para visibilizar la profesionalidad del sector agrícola onubense y el papel que desempeña en la generación de empleo y riqueza en numerosos municipios de la provincia.

Con el cierre de esta tercera edición, tanto UPA Huelva como la Diputación han destacado el balance positivo de una iniciativa que continúa apostando por fortalecer la imagen de la marca Huelva a través de uno de sus productos más representativos y reconocidos dentro y fuera de España.