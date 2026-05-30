La Hermandad Sacramental de San Juan Bautista inaugura su nueva Casa Hermandad

La Hermandad Sacramental de San Juan Bautista ha inaugurado este viernes su nueva Casa Hermandad, ubicada en la calle Carmen número 11, un espacio largamente esperado que desde ahora se convertirá en el centro neurálgico de la vida de la corporación religiosa.

El acto, celebrado a las siete de la tarde, reunió a numerosos hermanos, vecinos y representantes institucionales y eclesiásticos. La jornada comenzó con el tradicional corte de cinta y la bendición de las instalaciones a cargo del párroco y director espiritual de la Hermandad, Francisco Javier Real, acompañado por el diácono Juan García.

Durante la visita, los asistentes pudieron conocer las distintas dependencias del inmueble, diseñado en dos áreas diferenciadas. La primera alberga la oficina de atención a los hermanos, almacén, sala de juntas, archivo y la sala de enseres “Juan Cruz Aquino”, denominada así en recuerdo de este miembro de la junta de gobierno fallecido recientemente. La segunda zona está compuesta por el salón “Nuestra Señora del Carmen”, dotado de cocina y servicios adaptados, y que acogerá el paso procesional de San Juan Bautista una vez concluyan las fiestas patronales de 2026.

El presidente de la Hermandad, Juan Pérez Vela, mostró su satisfacción por la culminación de un proyecto que calificó como “años de trabajo, esfuerzo e ilusión compartida”. Según destacó, la nueva sede será un lugar destinado a la convivencia entre los hermanos, la organización de las actividades de la corporación y la conservación de su patrimonio y devoción.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, felicitó a la Hermandad por hacer realidad este nuevo espacio, subrayando que las hermandades forman parte de la identidad social y cultural del municipio y que esta nueva infraestructura contribuirá a fortalecer la vida colectiva y las tradiciones locales.

Durante su intervención, el párroco Francisco Javier Real destacó el significado espiritual del inmueble, señalando que nace para servir a la comunidad cristiana y seguir fomentando la fe, la fraternidad y el compromiso de quienes trabajan cada año por engrandecer la devoción al patrón sanjuanero.

La inauguración concluyó con el descubrimiento de las placas conmemorativas y una jornada de puertas abiertas para que los vecinos pudieran conocer las instalaciones. La Hermandad ha anunciado además que la Casa Hermandad permanecerá abierta durante todo el fin de semana para recibir visitas de los sanjuaneros y devotos.