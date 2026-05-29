La Rábida reunirá a representantes de toda Iberoamérica en una cumbre cultural impulsada por la OEI

La Rábida volverá a convertirse la próxima semana en uno de los principales centros de la actividad institucional iberoamericana con la celebración de la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, una iniciativa promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos que reunirá en Huelva a representantes de distintos países, organismos internacionales, universidades y entidades culturales.

El encuentro se desarrollará los días 4 y 5 de junio y tendrá como objetivo avanzar en la creación de un modelo común de rutas culturales que permita reforzar los lazos históricos, patrimoniales y culturales existentes entre los países iberoamericanos.

La presentación de la cita ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien ha destacado el papel que desempeña actualmente La Rábida como espacio de referencia para el diálogo y la cooperación entre ambos lados del Atlántico.

Entre los participantes figuran el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, el director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Santiago Herrero, además de responsables institucionales vinculados al patrimonio cultural y la cooperación internacional.

Las sesiones arrancarán en el Foro Iberoamericano de La Rábida y continuarán posteriormente en la sede de la Diputación Provincial de Huelva, donde se abordarán cuestiones relacionadas con la certificación de rutas culturales, la gobernanza del programa y el intercambio de experiencias desarrolladas en distintos países.

Uno de los momentos más destacados tendrá lugar el 5 de junio con la presentación de la Ruta del Encuentro entre Dos Mundos, una propuesta impulsada conjuntamente por la Diputación de Huelva y la República Dominicana para poner en valor el patrimonio histórico compartido entre ambos territorios.

El proyecto gira en torno al primer viaje de Cristóbal Colón y al proceso de encuentro entre Europa y América, articulándose alrededor de los Lugares Colombinos, el Atlántico como espacio cultural compartido y la isla de La Española como escenario de aquel acontecimiento histórico. La iniciativa cobrará especial relevancia en 2027, coincidiendo con el 535 aniversario del Descubrimiento de América.

Además, la reunión de la OEI coincidirá con la celebración en La Rábida del Foro Iberoamericano de las Migraciones, incluido dentro del programa oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que este año se celebra en España.

Desde la Diputación consideran que esta doble cita refuerza el protagonismo internacional de La Rábida y consolida a Huelva como uno de los principales puntos de encuentro del espacio iberoamericano, una posición que se ha visto reforzada en los últimos meses con la celebración de importantes encuentros institucionales, económicos y culturales.