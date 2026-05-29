Desalia 2026 convierte Matalascañas en escaparate nacional para miles de jóvenes a través de la música y las redes sociales

Matalascañas se ha convertido esta semana en el epicentro de uno de los eventos experienciales más conocidos entre el público joven en España. La celebración de Desalia 2026, que reúne del 26 al 30 de mayo a más de un millar de participantes, sitúa al núcleo costero de Almonte en el foco de la promoción turística dirigida a nuevas generaciones.

La cita se desarrolla en las instalaciones de ON City Resort y combina música, entretenimiento, convivencia y creación de contenido digital en una propuesta que busca conectar con los hábitos de consumo y ocio de los jóvenes.

Desde el Ayuntamiento de Almonte destacan que la elección de Matalascañas supone un importante escaparate para el destino, que pasa a formar parte del recorrido de un evento que en años anteriores se ha celebrado en enclaves turísticos de referencia como Punta Cana, Maspalomas o la Costa Dorada.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema "Vive Ahora" y está inspirada en el universo de los videojuegos. La programación incluye actividades musicales, experiencias inmersivas y la participación de numerosos creadores de contenido, influencers y perfiles vinculados al ámbito cultural y digital.

La presencia de estos protagonistas multiplica la difusión de imágenes y contenidos relacionados con Matalascañas a través de plataformas como Instagram, TikTok o servicios de streaming, alcanzando a millones de usuarios y reforzando la visibilidad del destino entre nuevos públicos.

Desde el Consistorio consideran que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la actividad turística antes del inicio de la temporada alta y permiten mostrar las posibilidades de Matalascañas como espacio preparado para acoger eventos innovadores y formatos de gran repercusión mediática.

Además, destacan que la celebración puntual de eventos de estas características favorece la actividad económica local y ayuda a diversificar la imagen tradicional del destino, vinculándola también a nuevas formas de ocio, comunicación y promoción turística.

Desalia está impulsado por la marca Ron Barceló, perteneciente a la empresa española Varma, y se ha consolidado como una de las experiencias más seguidas por el público joven en España.

Para el equipo de Gobierno de Almonte, la celebración de Desalia 2026 refuerza la posición de Matalascañas como un destino capaz de atraer propuestas de gran impacto y de adaptarse a las nuevas tendencias del turismo y la comunicación digital, sin renunciar a los valores naturales que ofrece su privilegiada ubicación junto a Doñana.