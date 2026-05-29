Más de 1.000 personas refugiadas encuentran empleo en la campaña de frutos rojos de Huelva

La campaña agrícola de frutos rojos de Huelva ha permitido la contratación de 1.013 personas refugiadas y solicitantes de protección internacional durante la temporada 2025-2026, dentro de un programa de inserción laboral impulsado por la Secretaría de Estado de Migraciones.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con el sector agrícola onubense, ha experimentado un importante crecimiento respecto a la campaña anterior. El aumento de empresas participantes ha permitido alcanzar las 1.776 ofertas de empleo, de las que ya se han cubierto cerca del 60%, lo que supone un incremento de más del 190% en el número de contrataciones respecto al ejercicio 2024-2025.

El proyecto cuenta con la participación de la ASAJA Huelva y Freshuelva, entidades que agrupan a un total de 34 empresas agrícolas encargadas de realizar las contrataciones.

Las empresas participantes garantizan contratos de trabajo con una duración mínima de seis meses, además de facilitar alojamiento y transporte a los trabajadores incorporados al programa. La supervisión de las condiciones de alojamiento corre a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado que la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales resulta fundamental para favorecer la integración de las personas refugiadas. Según señaló, el objetivo no es únicamente facilitar un empleo, sino ofrecer oportunidades reales para desarrollar un proyecto de vida estable.

Los datos reflejan una evolución muy significativa del programa. Mientras que en la campaña 2024-2025 se registraron 900 ofertas de empleo que permitieron la contratación de 343 personas, en la actual campaña el número de vacantes prácticamente se ha duplicado y las incorporaciones laborales se han triplicado.

El proyecto se apoya también en la colaboración de doce entidades del Sistema Estatal de Acogida, entre ellas la Fundación Cepaim, encargada del acompañamiento social y laboral de los participantes. Esta labor incluye apoyo en ámbitos como la inclusión financiera, la atención sanitaria o la integración en los municipios de destino.

El éxito de la iniciativa ha llevado al Ministerio a explorar nuevas alianzas con otras organizaciones agrarias de la provincia, entre ellas asociaciones de citricultores, cooperativas agroalimentarias y representantes de pequeños agricultores, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo en futuras campañas.

Desde el Ministerio destacan que este modelo de colaboración público-privada no solo facilita la integración laboral de personas refugiadas y solicitantes de asilo, sino que también contribuye a cubrir las necesidades de mano de obra de uno de los sectores económicos más importantes de la provincia de Huelva.