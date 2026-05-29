CSIF rechaza la supresión del Grado Básico de Cocina en Punta Umbría y denuncia recortes en la oferta educativa de Huelva

El sector de Educación de CSIF ha mostrado su rechazo a la eliminación de varias enseñanzas en la provincia de Huelva de cara al próximo curso, entre ellas el Ciclo de Grado Básico de Cocina y Restauración del IES Saltés, en Punta Umbría.

La organización sindical considera que la supresión de este ciclo supone un importante perjuicio para un alumnado que, en muchos casos, se encuentra en riesgo de exclusión social o abandono escolar temprano. Según CSIF, este tipo de enseñanzas representan una vía de integración educativa, social y laboral para numerosos jóvenes.

El sindicato también ha expresado su preocupación por la desaparición del ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina en el IES Diego Macías y del programa específico de Agro-jardinería y Composiciones Florales del IES La Marisma.

Especialmente crítica considera la eliminación de este último programa, ya que estaba dirigido a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y había sido presentado hace apenas dos años por la propia administración educativa como una apuesta por la inclusión.

A estas decisiones se suma, según denuncia CSIF, la interrupción de la continuidad de los estudios de portugués en la Escuela Oficial de Idiomas de Aracena. El sindicato asegura que se ha denegado la asignación de profesorado necesario para impartir el nivel B2, pese a existir alumnado interesado en continuar su formación.

Desde la central sindical consideran que estas medidas evidencian una reducción progresiva de la oferta educativa en la provincia y lamentan que se adopten decisiones que, a su juicio, contradicen los mensajes de refuerzo de la educación pública y de mejora de la atención al alumnado.

CSIF sostiene que la planificación educativa no debe fundamentarse exclusivamente en criterios económicos o de optimización de recursos, sino que debe tener en cuenta factores sociales, territoriales y de igualdad de oportunidades, especialmente en una provincia como Huelva donde determinadas enseñanzas desempeñan una importante función compensadora de desigualdades.

Además, el sindicato advierte de que estas supresiones afectan también al profesorado vinculado a proyectos educativos que, según subraya, cuentan con una importante repercusión social y formativa.

Por todo ello, CSIF ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a la Delegación Territorial de Huelva que reconsideren estas decisiones y mantengan las enseñanzas afectadas. La organización ha registrado un escrito formal y ha solicitado una reunión para abordar una cuestión que considera clave en la planificación educativa del próximo curso.