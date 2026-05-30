La Diputación abre una nueva convocatoria para incorporar startups tecnológicas a HuelvaLAB

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una nueva convocatoria para incorporar empresas y proyectos tecnológicos al centro de aceleración y capacitación digital HuelvaLAB, una iniciativa destinada a impulsar el emprendimiento innovador y la transformación digital en la provincia.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, está dirigida a iniciativas empresariales y proyectos de emprendimiento relacionados con la economía digital, especialmente aquellos vinculados a sectores estratégicos como el agroforestal, aunque también está abierta a otras propuestas innovadoras con potencial de crecimiento.

Las empresas seleccionadas se integrarán en el espacio de trabajo colaborativo habilitado por HuelvaLAB, donde podrán desarrollar sus proyectos en un entorno diseñado para favorecer la innovación, el intercambio de conocimientos y la consolidación empresarial.

La participación en el programa se realizará mediante una subvención en especie que incluye el acceso gratuito al espacio de coworking, así como a una serie de servicios especializados destinados a facilitar el crecimiento de las iniciativas seleccionadas.

Entre los recursos ofrecidos destacan programas de incubación para proyectos de base tecnológica, formación específica adaptada a las necesidades de cada empresa, procesos de mentorización individualizados y acompañamiento en la definición de estrategias de desarrollo y crecimiento.

Además, los participantes contarán con apoyo para la búsqueda de financiación y asesoramiento en la evolución de sus modelos de negocio, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de consolidación dentro del mercado digital.

La Diputación prevé seleccionar un máximo de cuatro startups para incorporarse a esta nueva edición del programa, que se coordina a través del Servicio de Tecnología de la Información y que se ha convertido en una de las principales herramientas provinciales para fomentar la innovación y la digitalización.

HuelvaLAB busca conectar las necesidades reales de sectores productivos estratégicos con soluciones tecnológicas innovadoras, favoreciendo la creación de nuevas oportunidades empresariales y la generación de empleo cualificado en la provincia.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 10 de junio a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva. La institución provincial anima a emprendedores y empresas tecnológicas a aprovechar esta oportunidad para impulsar sus proyectos dentro de un ecosistema especializado en innovación y economía digital.