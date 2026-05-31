‘Tu Diputación Invierte’ destina cerca de 250.000 euros a la modernización del Ayuntamiento de Zufre

La Diputación de Huelva invertirá cerca de 250.000 euros en la modernización del Ayuntamiento de Zufre a través del programa ‘Tu Diputación Invierte’, una actuación que permitirá renovar por completo las instalaciones municipales para mejorar tanto la atención a los vecinos como el funcionamiento interno de la administración local.

El presidente de la institución provincial, David Toscano Contreras, ha visitado el municipio acompañado por el alcalde, Santiago González, así como por responsables provinciales, para conocer el estado de unas obras que se desarrollan en el edificio consistorial situado en la Plaza de la Quebrada.

La actuación contempla una reorganización integral de los espacios interiores con el objetivo de optimizar los servicios municipales y mejorar la accesibilidad. Además, incluye la renovación de las instalaciones eléctricas y de saneamiento, la incorporación de nuevos sistemas de climatización y telecomunicaciones y medidas orientadas a incrementar la eficiencia energética del inmueble.

Durante la visita, Toscano destacó la importancia de esta intervención en un edificio que constituye uno de los principales puntos de referencia para la vida administrativa y social del municipio, subrayando que el programa provincial permite que sean los propios ayuntamientos quienes determinen las inversiones prioritarias para sus localidades.

El presidente recordó además que ‘Tu Diputación Invierte’ cuenta con una dotación global de 23 millones de euros destinada a los 80 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia, con el objetivo de impulsar actuaciones adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio.

Aprovechando su estancia en Zufre, el responsable provincial también comprobó el resultado de las obras de emergencia ejecutadas en la carretera HU-9115, donde la Diputación ha destinado cerca de 225.000 euros para reparar los graves daños provocados por las lluvias y borrascas registradas durante los últimos meses.

Los temporales ocasionaron un importante deslizamiento de tierras en el entorno del punto kilométrico 5,5, afectando a una infraestructura de drenaje y comprometiendo la estabilidad de la vía, lo que obligó a cortar completamente el tráfico por motivos de seguridad.

La intervención ha permitido reconstruir el talud mediante un muro de escollera de grandes dimensiones y ejecutar una nueva obra de drenaje con mayor capacidad para canalizar el agua durante episodios de lluvias intensas. Los trabajos también han incluido actuaciones de impermeabilización, reposición del firme y mejora de los elementos de seguridad vial.

Con estas actuaciones, la Diputación busca mejorar tanto las infraestructuras municipales como la red viaria provincial, garantizando servicios más seguros y eficientes para los vecinos de Zufre y del conjunto de la comarca.