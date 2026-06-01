Dos voluntarias de Aracena viajarán a Guatemala para colaborar en un proyecto de agua potable

Dos voluntarias de Aracena se trasladarán este verano a Guatemala para participar en un proyecto de cooperación internacional destinado a mejorar el acceso al agua potable de familias indígenas de la comunidad de La Ceiba Rodeíto, en el municipio de Jocotán, dentro del departamento de Chiquimula.

La iniciativa forma parte del proyecto “Acceso sostenible a agua potable domiciliar para familias indígenas ch’orti”, desarrollado por la asociación Médicos con Iberoamérica (Ibermed) con el respaldo de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Aracena a través del programa de Cooperación Directa Municipalizada.

El vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, destacó que este tipo de proyectos permiten implicar directamente a los municipios onubenses en acciones de cooperación al desarrollo, incorporando además programas de voluntariado internacional y actividades de sensibilización ciudadana.

Por su parte, la primera teniente de alcalde de Aracena, Silvia Durán, recordó el compromiso histórico del municipio con la cooperación internacional, señalando que desde hace casi tres décadas el Ayuntamiento destina parte de su presupuesto a proyectos de ayuda al desarrollo en distintos países.

Las dos voluntarias han sido seleccionadas por una comisión integrada por representantes de la Diputación, el Ayuntamiento e Ibermed. Durante su estancia conocerán sobre el terreno las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar el suministro de agua potable a 32 familias indígenas ch’orti, una medida que permitirá mejorar las condiciones de salud y reducir enfermedades asociadas al consumo de agua no segura.

El presidente de Ibermed, Guillermo Velázquez, explicó que el proyecto también persigue disminuir la carga de trabajo que soportan mujeres y niñas en tareas relacionadas con la recogida, transporte y potabilización del agua, además de fomentar mejores hábitos de higiene familiar.

Las voluntarias aportarán conocimientos en ámbitos sociales, sanitarios y medioambientales, colaborando en el análisis de las condiciones de salubridad de las familias beneficiarias y en la elaboración de propuestas relacionadas con la gestión de riesgos y la conservación de los recursos naturales de la comunidad.

La actuación forma parte de una línea de cooperación que busca mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables y reforzar los lazos de solidaridad entre la provincia de Huelva y distintos territorios de Iberoamérica.