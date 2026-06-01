Los Premios Tántagan ya tienen himno propio para prevenir las adicciones

Los Premios Tántagan a las Buenas Prácticas en Prevención de Adicciones de la provincia de Huelva cuentan desde ahora con una sintonía oficial. Se trata de la canción ‘Gracias por esta oportunidad’, un rap compuesto por el joven Ismael Barrios que ha sido grabado en un estudio profesional y presentado junto a un videoclip protagonizado por el propio autor y varios compañeros de su proyecto.

La iniciativa nació de forma espontánea durante la primera edición del certamen, cuando Ismael interpretó el tema ante el jurado durante la presentación de su candidatura. Aunque no obtuvo el primer premio, su actuación dejó una profunda huella entre los asistentes y motivó que la Diputación decidiera convertir la canción en la banda sonora oficial de los Premios Tántagan.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó que la letra refleja valores como el esfuerzo, la superación y las oportunidades, principios que inspiran este programa destinado a fomentar hábitos de vida saludables y prevenir conductas adictivas entre los jóvenes a través del deporte, la cultura y la participación social.

Ismael Barrios participó en la primera edición junto a la Asociación Olontense contra la Droga (AOCD), que obtuvo el segundo premio gracias al proyecto ‘Alternativamente’. La iniciativa consistía en dar a conocer espacios gratuitos para la práctica deportiva mediante códigos QR repartidos por el municipio, promoviendo alternativas de ocio saludable entre la juventud.

El autor ha asegurado que la experiencia de grabar el tema y protagonizar el videoclip ha sido "muy especial", especialmente por la oportunidad de trabajar en un estudio profesional junto a sus compañeros. Además, ha señalado que el mensaje de la canción busca demostrar que existen opciones de ocio y diversión alejadas de las adicciones.

Los Premios Tántagan, impulsados por la Unidad de Prevención Social de la Diputación, han contado en su segunda edición con la participación de más de 200 jóvenes y adolescentes de distintos puntos de la provincia. El certamen se ha consolidado como una herramienta de prevención en la que son los propios jóvenes quienes proponen soluciones, comparten experiencias y promueven mensajes positivos dirigidos a otros jóvenes.

La nueva sintonía oficial servirá ahora para reforzar la identidad de un programa que apuesta por la creatividad, la participación y la promoción de estilos de vida saludables entre la juventud onubense.