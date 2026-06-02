Ayamonte prepara una nueva edición de su Ruta de la Tapa

Ayamonte volverá a convertirse este mes de junio en escaparate de la gastronomía local con la celebración de la XVI Ruta de la Tapa, una de las iniciativas más consolidadas del calendario turístico y gastronómico del municipio. La propuesta se desarrollará del 10 al 30 de junio y contará con la participación de 14 establecimientos hosteleros, doce ubicados en el centro de la ciudad y dos en la zona de playa.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Diputación de Huelva, donde el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, destacó la importancia de este evento para la promoción del municipio. “La Ruta de la Tapa constituye una magnífica oportunidad para seguir posicionando a Ayamonte como un destino de referencia, no solo por nuestro patrimonio, nuestras playas y nuestro entorno natural, sino también por la calidad de nuestros productos y la riqueza de nuestra oferta culinaria”, señaló.

Organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento y Apyme Ayamonte, la iniciativa ofrecerá tapas exclusivas elaboradas para la ocasión al precio de 3,50 euros, con propuestas que combinarán tradición, creatividad y productos de la zona.

Durante los veinte días de celebración, vecinos y visitantes podrán recorrer los establecimientos participantes, degustar sus creaciones y votar por sus favoritas. Además, quienes completen la cartilla oficial con al menos siete sellos podrán participar en el sorteo de distintos premios.

Las cartillas podrán recogerse en la Oficina de Turismo y entregarse hasta el próximo 7 de julio, una vez cumplimentadas con las valoraciones de las tapas degustadas.

Con esta nueva edición, Ayamonte refuerza su apuesta por la gastronomía como uno de sus principales atractivos turísticos, al tiempo que impulsa la actividad del sector hostelero en el inicio de la temporada estival.