Punta Umbría dedica junio a la juventud con ocio, formación y reconocimiento al talento
El municipio organiza actividades deportivas, culturales y educativas para fomentar la participación juvenil
Punta Umbría celebrará durante todo el mes de junio una nueva edición del Mes de la Juventud, una programación que combina actividades de ocio, deporte, formación y convivencia dirigidas a los jóvenes del municipio.
La iniciativa incluye propuestas para todos los gustos, desde competiciones y eventos culturales hasta acciones de sensibilización sobre hábitos de vida saludables, igualdad y prevención de conductas de riesgo.
Entre las actividades más destacadas figuran el concurso Got Talent Punta Umbría ‘Enebral’, el Campeonato de Ping-Pong, el Campeonato de Futbolín, la VI Feria del Videojuego, el Open Summer Punta Umbría y el popular Holi Festival, que volverá a llenar de color las calles de la localidad.
La programación contempla también la celebración de los Premios Casa de la Juventud y un acto de reconocimiento a los mejores expedientes académicos, con el objetivo de poner en valor el esfuerzo, el talento y la dedicación de los jóvenes puntaumbrieños.
Además, a lo largo del mes se desarrollarán talleres y charlas centradas en la prevención del consumo de drogas, los riesgos asociados al vapeo, la protección frente a la exposición solar, la igualdad, la diversidad y el respeto, fomentando valores de convivencia y hábitos saludables entre la población juvenil.
Desde el Ayuntamiento destacan que esta programación pretende ofrecer alternativas de ocio saludable, crear espacios de encuentro para los jóvenes y reforzar su participación activa en la vida social del municipio.
Con esta iniciativa, Punta Umbría vuelve a apostar por una juventud protagonista, combinando diversión, formación y reconocimiento en una agenda que se prolongará durante todo el mes de junio.