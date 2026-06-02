Punta Umbría celebrará durante todo el mes de junio una nueva edición del Mes de la Juventud, una programación que combina actividades de ocio, deporte, formación y convivencia dirigidas a los jóvenes del municipio.

La iniciativa incluye propuestas para todos los gustos, desde competiciones y eventos culturales hasta acciones de sensibilización sobre hábitos de vida saludables, igualdad y prevención de conductas de riesgo.

Entre las actividades más destacadas figuran el concurso Got Talent Punta Umbría ‘Enebral’, el Campeonato de Ping-Pong, el Campeonato de Futbolín, la VI Feria del Videojuego, el Open Summer Punta Umbría y el popular Holi Festival, que volverá a llenar de color las calles de la localidad.

Punta Umbría dedica junio a la juventud con ocio, formación y reconocimiento al talento

La programación contempla también la celebración de los Premios Casa de la Juventud y un acto de reconocimiento a los mejores expedientes académicos, con el objetivo de poner en valor el esfuerzo, el talento y la dedicación de los jóvenes puntaumbrieños.

Además, a lo largo del mes se desarrollarán talleres y charlas centradas en la prevención del consumo de drogas, los riesgos asociados al vapeo, la protección frente a la exposición solar, la igualdad, la diversidad y el respeto, fomentando valores de convivencia y hábitos saludables entre la población juvenil.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta programación pretende ofrecer alternativas de ocio saludable, crear espacios de encuentro para los jóvenes y reforzar su participación activa en la vida social del municipio.

Con esta iniciativa, Punta Umbría vuelve a apostar por una juventud protagonista, combinando diversión, formación y reconocimiento en una agenda que se prolongará durante todo el mes de junio.