Punta Umbría recupera sus playas horas después de la noche de San Juan

La celebración de la Noche de San Juan en Punta Umbría transcurrió sin incidentes de relevancia y en un ambiente de convivencia, según el balance realizado por los servicios de Protección Civil y Policía Local tras una de las citas más multitudinarias del calendario festivo estival.

Durante la jornada, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil desarrollaron diversos controles preventivos de alcoholemia con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fomentar conductas responsables entre los asistentes.

San Juan se salda sin incidentes en Punta Umbría

Una vez finalizados los festejos, los servicios municipales de limpieza iniciaron de inmediato las labores de acondicionamiento de las playas y zonas costeras, permitiendo que desde primeras horas de la mañana el litoral presentara un estado de total normalidad.

La concejala de Limpieza y Playas, Jimena Donoso, destacó la rapidez con la que se retiraron los residuos generados durante la celebración, devolviendo el buen estado a los espacios utilizados durante la noche.

San Juan se salda sin incidentes en Punta Umbría

Las hogueras autorizadas se ubicaron en distintos puntos del municipio, entre ellos las inmediaciones del Albergue, Altair, Puntamar, La Bota y la calle Zorzal, en El Portil.

Tanto la concejala como el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, agradecieron el trabajo realizado por los efectivos de seguridad, emergencias, limpieza y voluntariado, así como el comportamiento responsable de los asistentes, factores que permitieron que la tradicional noche de San Juan se desarrollara sin incidencias destacadas.