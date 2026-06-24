Punta Umbría recupera sus playas horas después de la noche de San Juan
La celebración de la Noche de San Juan en Punta Umbría transcurrió sin incidentes de relevancia y en un ambiente de convivencia, según el balance realizado por los servicios de Protección Civil y Policía Local tras una de las citas más multitudinarias del calendario festivo estival.
Durante la jornada, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil desarrollaron diversos controles preventivos de alcoholemia con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fomentar conductas responsables entre los asistentes.
Una vez finalizados los festejos, los servicios municipales de limpieza iniciaron de inmediato las labores de acondicionamiento de las playas y zonas costeras, permitiendo que desde primeras horas de la mañana el litoral presentara un estado de total normalidad.
La concejala de Limpieza y Playas, Jimena Donoso, destacó la rapidez con la que se retiraron los residuos generados durante la celebración, devolviendo el buen estado a los espacios utilizados durante la noche.
Las hogueras autorizadas se ubicaron en distintos puntos del municipio, entre ellos las inmediaciones del Albergue, Altair, Puntamar, La Bota y la calle Zorzal, en El Portil.
Tanto la concejala como el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, agradecieron el trabajo realizado por los efectivos de seguridad, emergencias, limpieza y voluntariado, así como el comportamiento responsable de los asistentes, factores que permitieron que la tradicional noche de San Juan se desarrollara sin incidencias destacadas.