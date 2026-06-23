La Ruta del Vino del Condado de Huelva culmina su certificación nacional y se presenta oficialmente en El Rocío

La Hospedería El Cazadero Real, en la aldea de El Rocío, ha acogido la presentación oficial de la Ruta del Vino del Condado de Huelva, un proyecto que transforma el patrimonio vitivinícola, gastronómico, cultural y paisajístico de la comarca en una experiencia turística integral.

El acto ha servido además para anunciar la recepción del informe favorable de auditoría de ACEVIN, un paso decisivo que permitirá la incorporación de la Ruta del Vino del Condado de Huelva como miembro de pleno derecho del Club de Producto Rutas del Vino de España.

Durante la presentación, el gerente de la Ruta del Vino y de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Adrián Moreno, destacó el carácter colectivo de una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones públicas, empresas y profesionales del sector. Asimismo, puso en valor el papel de viticultores y agricultores que han contribuido durante generaciones a conservar la cultura del vino y el paisaje característico de la comarca.

Actualmente, la ruta integra una amplia red de recursos y entidades compuesta por 15 bodegas, un centro de interpretación, dos enotecas, siete alojamientos, seis restaurantes, dos comercios especializados, cinco empresas de turismo activo, cuatro oficinas de turismo, los quince ayuntamientos del territorio, el Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva, la Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva, la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, destacó que el Condado posee un patrimonio único y señaló que los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino han contribuido a convertir este legado en un producto turístico competitivo.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, Rocío Moreno, recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace casi veinte años y subrayó la importancia del consenso institucional y empresarial para hacerlo realidad.

El presidente de la Asociación Ruta del Vino del Condado de Huelva y de la Mancomunidad, Francisco de Asís Pérez Picón, aseguró que la iniciativa representa una nueva forma de impulsar el desarrollo territorial a través de la colaboración, destacando que el Condado ha logrado complementar la calidad de sus vinos con una oferta basada en experiencias ligadas a la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza y la cultura.

La presentación celebrada en El Rocío simboliza la unión entre vino, tradición y territorio en una comarca situada entre Doñana y el Atlántico, que busca posicionarse como uno de los grandes destinos de turismo experiencial y enoturismo de Andalucía.

Más información sobre el proyecto puede consultarse en Ruta del Vino del Condado de Huelva.