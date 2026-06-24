Matalascañas estrena mañana paseo marítimo cinco meses después del temporal

Matalascañas inaugurará mañana su renovado paseo marítimo, una de las actuaciones más esperadas por vecinos, empresarios y visitantes tras los importantes daños ocasionados por los temporales que azotaron la costa onubense a comienzos de año.

Cinco meses después de que el fuerte oleaje y las adversas condiciones meteorológicas provocaran el deterioro de amplios tramos de la infraestructura, el municipio recupera uno de sus espacios más emblemáticos justo a las puertas de la temporada alta turística.

Las obras han permitido reconstruir y acondicionar el paseo marítimo, especialmente en las zonas más afectadas, devolviendo la normalidad a uno de los principales puntos de encuentro de residentes y turistas en la playa de Matalascañas.

Paseo marítimo de Matalascañas

La actuación ha sido considerada prioritaria por el Ayuntamiento de Almonte debido a la importancia que tiene esta infraestructura para la actividad económica y turística del núcleo costero. El objetivo ha sido que el paseo estuviera plenamente operativo antes del inicio del verano, garantizando tanto la seguridad como la imagen de uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia.

La inauguración supondrá además la culminación de varios meses de trabajos desarrollados para reparar los efectos de los temporales, que llegaron a provocar importantes desperfectos en distintos puntos del litoral.

Con la reapertura del paseo marítimo, Matalascañas recupera uno de sus principales atractivos urbanos y afronta la temporada estival con una de sus infraestructuras más representativas nuevamente a disposición de vecinos y visitantes.