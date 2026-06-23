Instituciones y colectivos se unen bajo el lema ‘Somos Familia’ para conmemorar el Orgullo LGTBI+

Instituciones y colectivos de la provincia de Huelva se han unido en la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una fecha “que nos invita a seguir avanzando en igualdad, dignidad y convivencia”, en palabras del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.

En un acto en el que ha participado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, Toscano ha defendido una provincia en igualdad plena, “donde todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y normalidad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Una provincia en la que la diversidad sea entendida como un valor que nos enriquece y nos hace mejores como sociedad”.

La Diputación de Huelva “trabaja para proteger una forma de vida que nos identifica, una manera de convivir basada en la cercanía, en el apoyo mutuo y en la capacidad de integrar y acoger”, ha asegurado Toscano, añadiendo que “queremos pueblos vivos, abiertos y orgullosos de su diversidad, donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con libertad y con respeto”.

Con un lema tan sencillo como poderoso -‘Somos Familia’-, la familia, según el presidente de la institución provincial es ese primer lugar “donde aprendemos a confiar, a sentirnos queridos y a ser nosotros mismos. Y precisamente por eso, ninguna persona debería tener que renunciar a quien es para sentirse aceptada en su propio hogar”.

La campaña con motivo del conmemoración del del Orgullo LGTBI+ de este año reconoce y agradece a esas familias que acompañan, que comprenden, que respetan y que aman sin condiciones. Familias que demuestran cada día que el cariño y el apoyo son más fuertes que cualquier prejuicio.

“Una herramienta de unidad”

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha defendido que “para conseguir la igualdad, la mejor herramienta es la unidad de toda la sociedad” y ha considerado un acierto que en este acto estuvieran representados el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación, la Universidad y las entidades del colectivo. “Las grandes conquistas se consiguen desde la unidad”, ha remarcado.

Loles López ha agradecido a la Diputación de Huelva su trabajo “los 365 días del año en favor de la igualdad que todos perseguimos” y ha puesto en valor la labor que realizan las entidades LGTBI. “Nos enseñáis el camino cada día, hacéis una sociedad más libre y nos marcáis nuevos retos”, ha señalado.

A este respecto, la titular andaluza de Inclusión Social ha defendido además que “la bandera del Orgullo debe enarbolarse los 365 días del año”, ya que representa “el respeto, la igualdad y la libertad”. “Sin esos valores no se puede hablar de una sociedad”, ha concluido.

La diputada de Igualdad, Mar Martín Florido ha señalado que la campaña habla de construir una Huelva rural sin exclusiones, “demostrando que frente al prejuicio que aísla, el amor familiar siempre suma y siempre gana”. Para articular este mensaje de igualdad, se ponen en marcha tres herramientas fundamentales coordinadas con los ayuntamientos. Por un lado, el Manifiesto institucional. marco político común que proclama de forma unánime que en Huelva no se tolera la discriminación.

En segundo lugar la campaña audiovisual, un spot con testimonios reales que demuestra que la dignidad humana no necesita subtítulos; se entiende con el lenguaje del respeto. Y junto a ellos una Exposición fotográfica itinerante, mosaico visual que retrata la diversidad en nuestros campos y hogares con absoluta normalidad y orgullo.

Martín Florido ha hecho hincapié en el carácter municipalista de esta campaña, subrayando que “los derechos no se defienden solo en la capital; se garantizan en el territorio”. La exposición recorrerá las cinco comarcas de la provincia, el área metropolitana y la capital: “Queremos que el chaval de la Sierra, la joven del Andévalo o la familia de la Costa sepan que no están solos. Queremos lanzar un mensaje rotundo desde esta institución: en la Huelva de 2026, ni un solo paso atrás en derechos, ni una sola mirada baja en las calles. Queremos que cada rincón de nuestra geografía sea un territorio libre de prejuicios”.

El presidente de la Diputación y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, han dado lectura al Manifiesto junto a la teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; la vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Huelva, Myriam Martín; y una de las protagonistas de la exposición, Teresa Marín. La exposición podrá visitarse en el hall de la Diputación hasta el 5 de julio.

Manifiesto 28 de Junio: Somos Familia

El Orgullo de ser y de amar Hoy, 28 de junio, volvemos a llenar las calles de color, de dignidad y de memoria para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Lo hacemos para recordar que nuestra existencia es un motivo de celebración, pero también para recordar que la igualdad real se construye desde el respeto cotidiano.

Este año nos unimos bajo un lema que apela a lo más profundo de nuestras vidas, a ese espacio que a todos los seres humanos nos define, nos cuida y nos da raíces: "Somos Familia".

El valor de la familia: El primer refugio que nadie debería perder. La familia es el primer espejo donde nos miramos, el primer refugio donde buscamos seguridad, afecto y protección frente al mundo. Cuando una persona joven, o menos joven, descubre y expresa quién es, su orientación o su identidad, el primer lugar donde debe encontrar un abrazo incondicional es en su hogar.

El deber de aceptar: Ninguna madre, ningún padre, ningún familiar debería ser el primer juez de sus seres queridos. La aceptación familiar no es un favor, es un deber de amor y cuidado. No se puede amar a medias; se ama por entero, aceptando la verdad y la esencia de cada miembro de la familia. El dolor del rechazo: El silencio, la incomprensión o el rechazo en el entorno familiar rompen un hilo invisible pero vital. Cuando una familia no acepta, desprotege; cuando juzga, vulnera. Nadie debería verse en la obligación de elegir entre su identidad y el amor de quienes le dieron la vida.

La familia como escudo: Una familia que apoya, que acompaña y que celebra la diversidad de sus hijos e hijas crea personas fuertes, seguras y libres. Ese apoyo es el motor que nos permite caminar por el mundo con la cabeza alta, sabiendo que pase lo que pase fuera, en casa siempre habrá un puerto seguro.

La red elegida: Ampliando el concepto de hogar. Pero "Somos Familia" también es un canto de gratitud a los lazos elegidos. Históricamente, cuando los hogares de origen fallaron, la comunidad LGTBI+ demostró que el amor y el compromiso van más allá de la sangre.

Los lazos que elegimos: Nos convertimos en hermanos de vida, en madres protectoras de quienes se quedaron desamparados, en redes de cuidados mutuos. Creamos familias donde la única condición para entrar es ser uno mismo.

La legitimidad de todos los hogares: Reivindicamos con orgullo a todas las familias diversas que hoy crían, aman y sostienen el futuro: familias homoparentales, lesboparentales, transparentales, monomarentales y todas aquellas formas de convivencia basadas en el respeto. Todas son familias con mayúsculas y todas merecen la misma protección social y legal.

Nuestras Reivindicaciones Porque defender a la familia significa protegerla en todas sus dimensiones, hoy exigimos:

Políticas de apoyo y mediación familiar: Para que ninguna persona joven sea expulsada de su hogar por su orientación o identidad, y para dotar a las familias de las herramientas necesarias para comprender, acompañar y celebrar la diversidad de sus hijos e hijas.

Educación afectivo-sexual en valores: Que se enseñe en las aulas que todas las estructuras familiares son válidas y que el amor en el hogar no entiende de armarios.

Protección jurídica de nuestros derechos: Que se blinde la seguridad de nuestros hijos e hijas y de todos los modelos de familia frente a cualquier discurso de odio o intento de retroceso social.

Dignidad para nuestros mayores: Para que quienes abrieron camino no sufran la soledad o el desamparo en su vejez y sigan sintiendo el calor de esta gran familia comunitaria.

El amor como única bandera El mensaje de este 28 de junio es claro, directo y nace del corazón: la familia no destruye, la familia construye. La familia no esconde, la familia abraza.

Hacemos un llamamiento a todas las familias de nuestra sociedad para que dejende lado los prejuicios y el miedo. Que miren a sus seres queridos a los ojos y elijan el orgullo de verlos crecer libres y felices. Porque frente a los que siembran división, nosotros oponemos la red más poderosa del mundo: la del cuidado mutuo, el amor sin condiciones y la libertad compartida.

¡Viva el 28 de junio! ¡Por el derecho a la aceptación y al amor en nuestros hogares! ¡Porque hoy y siempre, SOMOS FAMILIA!