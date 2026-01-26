La Universidad de Huelva y Moeve destacan el papel pionero de Huelva en el nuevo mapa energético mundial

La Universidad de Huelva (UHU) y la empresa Moeve han puesto de relieve el papel pionero, estratégico y de referencia internacional que desempeña Huelva en el nuevo escenario energético mundial, marcado por la descarbonización y el impulso de los combustibles limpios.

Estas conclusiones se han expuesto durante la tercera cita de los Encuentros de Saber Abierto, celebrada en la Casa Museo Martín Alonso Pinzón, una iniciativa organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UHU junto a la Aiqbe, que en esta edición se extiende a distintos municipios de la provincia.

El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y de la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la UHU, Reyes Sánchez, además de representantes del ámbito académico e industrial.

Tras una introducción histórica al edificio a cargo del catedrático Juan Manuel Campos, el debate se centró en uno de los grandes retos actuales de la sostenibilidad: el combustible verde para la aviación. En este contexto intervinieron Carmen García, ingeniera de procesos en el Parque Energético La Rábida, y José Manuel Andújar, director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES).

Ambos expertos coincidieron en señalar que Huelva ocupa una posición clave en la producción de biocombustibles de segunda generación, como el SAF (combustible sostenible para aviación) y el HVO (diésel renovable), elaborados a partir de residuos, así como en el desarrollo del hidrógeno verde. Carmen García destacó la apuesta decidida de Moeve por la transición energética desde el Parque Energético La Rábida, que albergará el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa y será uno de los pilares del futuro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Por su parte, José Manuel Andújar subrayó que el enclave energético de Palos es ya “una referencia mundial” y remarcó el papel fundamental de la Universidad de Huelva en la formación de profesionales cualificados que liderarán esta nueva revolución industrial.

El director de la UCC+i, Alberto Palma, valoró la celebración del encuentro en Palos de la Frontera, uno de los principales polos industriales de España y Europa, y referente en proyectos ligados a los combustibles limpios.

El ciclo continuará el próximo 3 de febrero en la Escuela de Arte León Ortega, con una nueva sesión dedicada a ‘La empleabilidad en tiempos de economía circular’, dentro del Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).